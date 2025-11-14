La mamá de Fernando Báez Sosa mostró en el documental la última foto que le sacó a su hijo: “Se me parte el alma”

A casi cinco años del asesinato de Fernando Báez Sosa, el jueves 13 de noviembre Netflix estreno 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa, un documental de tres episodios dirigido por Martín Rocca, que relata, con testimonios e imágenes de archivo, lo ocurrido aquella madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, en la que fue golpeado hasta la muerte por un grupo de chicos de su edad. La palabra de Graciela Sosa, su madre y la mujer que desde el primer momento alzó la voz para pedir justicia por su hijo, es una de las más fuertes y conmovedoras. Entre lágrimas, pero con la entereza que siempre la caracterizó, reveló cómo fue la despedida con su hijo antes de que se fuera de vacaciones con sus amigos y la última foto que logró sacarle.

50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa - Tráiler

El que tenía que ser un verano de disfrute y alegría entre un grupo de amigos que acababa de terminar el colegio secundario y estaba próximo a iniciar la universidad, se convirtió en una verdadera pesadilla. Fernando Báez Sosa murió el 18 de enero de 2020 a los 18 años tras una letal golpiza que recibió a la salida de un boliche de Villa Gesell. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero no solo no pudieron, sino que también recibieron golpes. El caso tuvo un alto impacto a nivel nacional y terminó con Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, condenados a prisión perpetua por el homicidio doblemente calificado, por premeditación y alevosía, y con Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz, condenados a 15 años de prisión, como partícipes secundarios.

Netflix estrenó 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa, un documental sobre el crimen ocurrido en 2020 que conmocionó al país NETFLIX

Ahora, Netflix estrenó un documental para retratar el caso que conmocionó al país con testimonios de los condenados y sus familiares, de los amigos de Báez Sosa, abogados y testigos. Pero, sin duda, el más conmovedor es el de su madre, Graciela Sosa, quien, entre varias otras cosas, compartió la última foto que le sacó a su hijo antes de, sin saberlo, verlo con vida por última vez.

Graciela Sosa dio su testimonio para el documental y reveló cómo fue el último intercambio con su hijo NETFLIX

“A mí siempre me gustó sacarle fotos, porque le quería mostrar a mi familia de Paraguay y a Fer a veces no le gustaba. Cuando bajamos del edificio en un momento me dice Fernando ‘qué raro, mami, que no trajiste tu celular para sacarme una foto’”, rememoró Graciela Sosa sobre la charla que tuvo con su hijo en el palier del edificio antes de que él se fuera a Villa Gesell.

Ella le respondió que él ya era grande y como madre entendía que no debía hacer cosas que a él no le gustaran. Sin embargo, Fernando le dijo: “Andá, traé, mami. Sacame una foto”. Y ella lo hizo. “Esa fue la última foto que le pude sacar a mi hijo. A veces miro eso y se me parte el alma, se me parte el corazón“, expresó Graciela, conmovida durante el primer episodio, titulado El final del verano.

La última foto que Graciela Sosa le sacó a Fernando luego de que se fuera a Villa Gesell con sus amigos NETFLIX

En la imagen en cuestión, se pudo ver a Fernando Báez Sosa en el palier de su edificio. Posó con una sonrisa y las manos en los bolsillos, vestido con una remera estampada color celeste, unos pantalones cortos azules, la mochila en la espalda y el bolso en el piso.

Paralelamente, Graciela Sosa contó cómo fue la conversación que mantuvieron antes de que ella lo autorizara a irse de viaje solo con sus amigos. “Me dijo que quería ir de vacaciones con los amigos, que sería el último que hacía. Y yo le decía ‘¿y por qué último?’ y me decía ‘porque ya cada uno eligió una carrera, cada uno ya tiene novia y cada uno va a seguir su camino, su trayecto, a pesar de que siempre seremos amigos’. Fue ahí también la decisión de darle la oportunidad a mi hijo de que vaya de vacaciones”, reveló.