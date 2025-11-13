El desgarrador testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa sobre cómo fue reconocer el cuerpo de su hijo

El asesinato de Fernando Báez Sosa, el crimen ocurrido en Villa Gesell durante el verano de 2020 que conmocionó a toda la Argentina, acaba de llegar a Netflix como un documental, con imágenes y testimonios exclusivos. A lo largo de tres episodios de entre 45 y 60 minutos de duración, 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa muestra lo que ocurrió aquella fatídica madrugada del 18 de enero a la salida del boliche Le Brique y el proceso legal que comenzó después y que culminó con ocho jóvenes condenados. Uno de los momentos más fuertes y desgarradores de la serie es la palabra de la madre de Fernando, Graciela Sosa. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, la mujer contó cómo fue tener que ir a reconocer el cuerpo de su hijo. “Sabía que era la última vez que lo iba a abrazar”, expresó.

Netflix estrenó 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa, una serie documental sobre el crimen que conmocionó al país NETFLIX

En el primer episodio de la docuserie titulado El final del verano, Graciela Sosa recordó frente a las cámaras cómo fue la charla que tuvo con su hijo antes de autorizarlo a que se fuera de viaje con sus amigos a la costa. “Me dijo que quería ir de vacaciones con los amigos, que sería el último que hacía. Y yo le decía: ‘¿Y por qué último?’. ‘Y porque ya cada uno eligió una carrera, cada uno ya tiene novia y cada uno va a seguir su camino, su trayecto, a pesar de que siempre seremos amigos’, me decía. Fue ahí también la decisión de darle la oportunidad a mi hijo de que vaya de vacaciones”, relató.

Sin embargo, ese viaje que estaba pensado para disfrutar del último verano con sus amigos antes de ingresar a la Universidad, se convirtió en una pesadilla y tuvo un desenlace fatal para Fernando, que solo tenía 18 años. El joven murió a la salida del boliche tras una golpiza que recibió de un grupo de jóvenes de su edad. En el documental, su madre recordó el momento en el que la llamaron para avisarle sobre lo que había pasado con su hijo. “Cuando recibimos la noticia fue algo muy difícil para nosotros. Ninguna madre esperaría una noticia así, tan fuerte. Ir a Villa Gesell, a reconocer el cuerpo de Fer...”, dijo con los ojos llenos de lágrimas.

50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa, tráiler

“En el momento que llegué a ese lugar, entrar a reconocer a mi hijo fue lo más fuerte para mí”, reveló. “Recuerdo que un señor me dijo ‘no lo toque, señora’, y yo tenía esas ganas de abrazarlo porque sabía que era la última vez que lo iba a abrazar. Le di un beso en la frente, nada más“, rememoró.

Desde este jueves 13 de noviembre, 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa, dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento, el mismo equipo responsable de Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía, ya se encuentra disponible en Netflix. El documental de tres capítulos cuenta con imágenes y videos exclusivos, testimonios de la familia y de los amigos Báez Sosa, de las autoridades involucradas en el caso e incluso también de algunos de los rugbiers que fueron declarados culpables de asesinarlo.