La madre de Fernando Báez Sosa reveló la profunda charla que tuvo con su hijo antes de que viajara a Villa Gesell con sus amigos

La muerte de Fernando Báez Sosa, ocurrida durante la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, generó un fuerte impacto a nivel nacional. El joven de 18 años falleció luego de que un grupo de jóvenes de su edad le dieran una brutal golpiza a la salida de un boliche. Lo que siguió fue un extenso proceso judicial que terminó con ocho condenados. Ahora, a casi dos meses de que se cumpla el sexto aniversario del asesinato, Graciela Sosa contó en el documental de Netflix 50 segundos: El caso de Fernando Báez Sosa la conversación que tuvo con su hijo antes de autorizarlo a hacer el que sería su último viaje.

“Durante la madrugada del 18 de enero de 2020, lo que debía ser un viaje de vacaciones entre amigos terminó en tragedia. A la salida de una discoteca, Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años, fue asesinado a golpes por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video y viralizado en pocas horas, conmocionó a la Argentina y convirtió el caso en un foco de polémica que al día de hoy sigue interpelando a toda la sociedad”, reza la sinopsis oficial de 50 segundos: El caso de Fernando Báez Sosa, una serie documental sobre el crimen ocurrido en 2020 que incluye testimonios e imágenes exclusivas.

El documental de tres capítulos cuenta con imágenes de archivo y testimonios de la familia de Báez Sosa, sus amigos, las autoridades del caso y también de los jóvenes condenados y sus familiares NETFLIX

Fernando Báez Sosa decidió pasar sus vacaciones de verano de 2020 en Villa Gesell junto a sus amigos. Iba a ser el último viaje juntos, puesto que estaban próximos a iniciar la universidad. Él iba a estudiar Derecho. En el documental, su madre relató la profunda conversación que tuvieron antes de autorizarlo a que viajara a la costa. “Me dijo que quería ir de vacaciones con los amigos, que sería el último que hacía. Y yo le decía: ‘¿Y por qué último?’. ‘Y porque ya cada uno eligió una carrera, cada uno ya tiene novia y cada uno va a seguir su camino, su trayecto, a pesar de que siempre seremos amigos’, me decía. Fue ahí también la decisión de darle la oportunidad a mi hijo de que vaya de vacaciones”, contó en el primer episodio, titulado El final del verano.

Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, contó en el documental de Netflix sobre cómo fue la charla que tuvo con su hijo antes de que viajara a Villa Gesell NETFLIX

Pero ni Graciela Sosa ni su marido Silvino Báez se imaginaron que esa sería la última vez que verían con vida a su hijo. El que se suponía que debía ser un viaje de alegría y disfrute entre amigos, se convirtió en una pesadilla. “Cuando recibimos la noticia fue algo muy difícil para nosotros. Ninguna madre esperaría una noticia así, tan fuerte. Ir a Villa Gesell, a reconocer el cuerpo de Fer...”, sostuvo la mujer con lágrimas en los ojos.

50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa, tráiler

Con la emoción a flor de piel y una remera con la cara de Fernando, Sosa recordó cómo fue el momento en el que tuvo que ir a reconocer el cuerpo de su hijo. “En el momento que llegué a ese lugar, entrar a reconocer a mi hijo fue lo más fuerte para mí. Recuerdo que un señor me dijo ‘no lo toque, señora’, y yo tenía esas ganas de abrazarlo porque sabía que era la última vez que lo iba a abrazar. Le di un beso en la frente, nada más“, rememoró.

50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa está disponible en Netflix.