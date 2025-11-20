La mamá de la mujer que murió arrollada por delincuentes se quejó de la inseguridad: “Los chorros viven afuera”

Paola Lonzo volvía de trabajar cuando, a pocas cuadras de su casa, la moto en la que viajaba fue embestida por un delincuente que minutos antes le había robado el auto al carnicero del barrio. Todo ocurrió en Villa Madero, partido de La Matanza, donde un móvil de LN+ se hizo presente para recoger el testimonio de Norma, la madre de la víctima. Con un tono que combinaba dolor y bronca, la mujer aseguró: “Los trabajadores vivimos dentro y los chorros viven afuera”.

Norma, la mama de Paola Lonzo en dialogo con LN+

“Acá ya nadie controla nada, ni siquiera la policía”, aseguró Norma. “Hace 52 años que vivo acá y hoy puedo decir que todo es un desastre”, profundizó.

Para resaltar la desidia de la que son víctimas los vecinos de Villa Madero, Norma cargó contra los políticos de turno. “Son todos una manga de vagos que se quedan con la plata de los impuestos. Y si no cambian las leyes no sé qué vamos a hacer”, señaló.

Mataron a una joven cuando huían tras asaltar una carnicería

“En la moto iban mi hija y mi yerno: ambos salieron volando”, sostuvo Norma en referencia a la reconstrucción del impacto que registraron las cámaras de seguridad de la esquina de Paunero y Rivera. Según la mujer, “la ambulancia tardó mucho en llegar”.

Consultada sobre la entrega del cuerpo de Paola, Norma respondió: “Creo que ya terminaron la autopsia, así que en las próximas horas avanzaremos con el trámite del velorio”. Hasta el momento, por el hecho no hay detenidos.

Por último, con los ojos llenos de lágrimas, la mujer compartió un deseo. “Lo único que quiero es apoyar a mi nieta, para que pueda seguir con su vida y no abandone sus estudios”, concluyó Norma.