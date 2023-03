Mar del Plata: el capitán de un barco ordenó a sus marineros “rasquetear y pintar” para cubrir un incendio

escuchar

El capitán de un barco pesquero es investigado por la Justicia Federal de Mar del Plata luego de una denuncia de sus marineros quienes informaron que, tras un incendio en el buque, el oficial naval les ordenó cubrir las evidencias del siniestro que puso en riesgo sus vidas. “Acá no pasó nada, a pintar y rasquetear”, les habría dicho el jefe del potero Asudepes ll, que pertenece a la empresa Armadora Asia International S.A..

El principio de incendio se originó, según las denuncias, el día 21 de febrero en uno de los compartimentos del barco y se extendió hacia el lugar donde se suelen guardar los víveres, informó hoy 0223. Elio Mansilla, el capitán del buque, les ordenó a los trabajadores, según la denuncia, a rasquetear y pintar sobre el sector afectado por el fuego.

"A pintar, acá no pasó nada": el capitán de un barco quiso encubrir un incendio

De acuerdo a las normativas establecidas en la ley de navegación y en distintas ordenanzas emitidas por la Prefectura Naval Argentina (PNA), todo altercado, accidente, o siniestro que se ocasione en una nave debe ser reportado. Por lo que el capitán habría incurrido en varias infracciones: no informar lo ocurrido, negar el principio de incendio e intentar cubrir los indicios de lo que puso en peligro la vida de quienes tripulaban el buque.

Las denuncias se dieron cuando el buque amarró en el puerto de Mar del Plata. “El barco no posee Wi-Fi y recién cuando ingresó a Mar del Plata los afiliados tuvieron señal y nos pudieron notificar lo que había pasado”, explicó al sitio local Damián Basail, uno de los referentes locales del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu).

“Todos esos días de pesca y navegación los trabajadores estuvieron haciendo mantenimiento para tratar de ocultar el incendio. Es muy grave lo que pasó no solo porque el barco se prendió fuego, que es algo que puede llegar a pasar, sino porque no se activó ningún protocolo y porque el capitán mandó a su gente a pintar y rasquetear para que parezca que no había pasado nada”, dijo Basail.

Agentes de la PNA abocados a la investigación contrastaron los registros de geolocalización de esa fecha y comprobaron que el incidente se gestó cuando el barco navegaba a la altura de Comodoro Rivadavia.

Por su parte, el capitán dijo a Prefectura que no hubo un principio de incendio sino “humo en el guardacalor”, para desestimar la denuncia de los trabajadores.

No obstante, se realizó una inspección y se constataron indicios de un incendio. “Había pintura fresca y dentro de la basura se encontraron elementos derretidos”, detallaron las autoridades a ese medio.

Infracciones y medidas contra la empresa y el capitán

Tras las denuncias y las pericias en la embarcación, Prefectura resolvió retirarle el certificado de gestión al potero de Armadora Asia International S.A., por lo que el buque no podrá salir a navegar hasta que se solucionen los problemas en su infraestructura.

En cuanto a Mansilla, fuentes de la investigación aseguraron que se evalúa una pena administrativa, por lo que podría ser suspendido en sus funciones o recibir una multa económica. Incluso, podría recibir una sanción penal en el marco de los hechos que son investigados por la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata.

