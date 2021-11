La muerte de Lucas González: el llamado de uno de los policías de la Ciudad tras balear al futbolista

Tras la persecución que terminó con la muerte de Lucas González, el futbolista de 17 años baleado en la cabeza por la Policía de la Ciudad, uno de los efectivos involucrados en el procedimiento hizo un llamado telefónico y relató lo ocurrido. Según explicó, la acción se inició luego de que el joven y sus amigos, que viajaban a bordo de un Volkswagen Suran, se negaran a detener la marcha del vehículo y esgrimieran “un arma de fuego”. La versión se contrapone a la aportada por la madre del adolescente, Cintia López, quien sostuvo que el grupo creyó que iba a ser asaltado por los agentes -que estaban vestidos de civil- y por eso huyeron.

“Señor veníamos recorriendo a la altura de Luna e Iriarte y observamos a este masculino que estaba realizando maniobras evasivas ante el tránsito”, informa el agente porteño y agrega: “Al colocarnos atrás notamos la presencia de cuatro masculinos. Entonces, al pasar la altura de Vélez Sársfield, intentamos hacerlos detener la marcha”.

Finalmente, señala: “Cuando cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante esgrime un arma de fuego y colisiona al chofer y al suscripto. Y ahí, bueno, continúa el procedimiento”. Según se comunicó posteriormente, en el auto donde viajaban los jóvenes se secuestró una réplica, aunque hasta el momento no se detalló a quién pertenecía ni cómo llegó al auto. “Ponen pruebas que no son para inculpar a mis compañeros, que no hicieron nada. Salían de entrenar, contentos”, aseguró ayer un amigo de Lucas durante la marcha que se organizó para pedir el esclarecimiento del caso.

El audio de los policías que mataron a Lucas, el juvenil de Barracas Central

El relato del efectivo dista también del realizado por la madre del joven futbolista, que tras conversar con el padre de otro de los adolescentes que iban en el auto contó: “En el trayecto en el que volvían a casa, por lo que sabemos, frenó un auto con policías arriba. Lucas y sus compañeros no lo sabían y pensaron que los iban a asaltar. Entonces, aceleraron y en ese trayecto les dispararon, le dispararon a mi hijo”. Tanto ella como el resto de los padres rechazaron que sus hijos hayan hecho maniobras evasivas o amenazado con un arma a los agentes.

Además, hay versiones cruzadas en relación con el choque al auto de la brigada. Según pudo saber LA NACION, voceros de la propia fuerza de seguridad indicaron en un primer momento que el choque se produjo durante la persecución y no contra la Suran, sino contra un patrullero que se sumó al operativo.

El caso es investigado por el Juzgado de Menores 4, a cargo del juez Alejandro Cilleruelo, quien separó a la Policía de la Ciudad de los peritajes y ordenó que todos los trabajos forenses fueran realizados por peritos de la Policía Federal Argentina.

El magistrado ordenó además el secuestro de las armas reglamentarias de los oficiales que participaron en el hecho, identificados como Fabián López (43), José Nievas (36) y Gabriel Isassi (40), y que se les practiquen estudios de dermotest para determinar cuál de ellos efectuó disparos. Todos fueron desafectados de sus funciones.