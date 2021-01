Fuente: AP

EL 25 de febrero era la fecha límite para que alguno de los herederos de Diego Maradona se presentara en los Estados Unidos para continuar con el juicio que en vida le había iniciado el astro mundial del fútbol a su exmujer, Claudia Villafañe, demandándola por la compra que ella había realizado entre 2000 y 2003 de seis departamentos en la ciudad de Miami, valuados en 6.237.000 dólares, en condición de soltera cuando presuntamente todavía estaba casada con el exDT de la Selección nacional.

Mucho se habló acerca de la posibilidad de que los herederos siguieran con ese proceso y al final se terminó dando por medio de la iniciativa que tomó el abogado Mario Baudry que representa los intereses de Diego Fernando, el hijo que Maradona tuvo con Verónica Ojeda, quien junto a Jana Maradona y Diego Junior (el hijo que nació y vive en Italia), ya hicieron la presentación en la Justicia de La Florida para que se siga investigando.

El abogado que estará a cargo de su representación es Eduardo Rodríguez, quien también llevaba adelante la cuestión legal en representación de Maradona y que había sido contratado por Matías Morla.

La disputa estaba planteada

El administrador judicial provisorio del acervo hereditario de los bienes de Maradona, Sebastián Baglietto, había manifestado las diferencias que existían hace unos días cuando solicitó la habilitación de la feria judicial con "extrema urgencia" ante la necesidad de adoptar medidas relacionadas con la causa que se tramita en los Estados Unidos respecto a los departamentos que Villafañe adquiriera en Miami en condición de soltera cuando presuntamente estaba casada con Diego, inmuebles valuados en 6.237.000 dólares.

"No se ha podido lograr un acuerdo entre los herederos a efectos de la designación de un Estudio en los Estados Unidos para el proceso inicial a fin de ponerlos en posición de continuar con el juicio", rezaba el escrito presentado por Baglietto.

Y agregaba: "En los autos caratulados: MARADONA, DIEGO ARMANDO S/SUCESIÓN AB-INTESTATO, respetuosamente digo que el causante oportunamente promovió una demanda en los Estados Unidos contra su excónyuge. Dicho proceso tramita por ante el Tribunal de Circuito Judicial del Condado de Miami Dade, Estado de Florida, causa DIEGO ARMANDO MARADONA C CLAUDIA ROSANA VILLAFAÑE, GIAMAR 2207 LLC, GIAMET 2503 LLC, GIAMAR 1606 INC, GIA DAL MAR CORP y DALMAR 0487 LLC".

La demanda contra Claudia Villafañe por unos departamentos comprados en Miami la había iniciado Diego Armando Maradona Crédito: Captura LN

Baglietto basaba su pedido de apertura de la feria porque el próximo 25 de febrero vencía el plazo que establece la ley en los Estados Unidos en caso de la muerte del demandante (ocurrida el 25 de noviembre pasado) para que alguien se presente en su lugar y continúe con la causa haciendo las veces de protector del patrimonio de Maradona.

Así lo detallaba en su presentación: "A esos efectos he contactado profesionales en los Estados Unidos, y les he explicado a los herederos los pasos, e informado los costos. Pero a la fecha no han tomado determinación alguna, lo cual atenta contra el plazo perentorio que se dispone para regularizar la situación procesal en dicho proceso".

La polémica se disparaba porque en la demanda de Maradona contra Villafañe resultan involucradas las hijas de ambos, Dalma y Gianinna, y se daba por descontado que ninguna de las dos daría el consentimiento para que continúe la acción judicial contra su madre.

El administrador provisorio insistía en su presentación con que había mantenido numerosas reuniones con los letrados de los herederos, pero más allá de los esfuerzos realizados y a pesar de su insistencia para demostrar lo cual adjuntaba varios mails de intercambio, no había podido lograr un acuerdo entre los cinco hermanos a través de sus representantes legales.

Claudia Villafañe había sido demandada por Diego Maradona por la compra de unos departamentos en los Estados Unidos

El administrador provisorio destacaba que de acuerdo con la ley: "Tanto para el cobro de crédito, como para iniciar o continuar acciones judiciales, o asumir la calidad de parte en las acciones promovidas contra el causante, el administrador necesitará el acuerdo unánime de los herederos, capaces y presentes, o la autorización supletoria del juez de la sucesión".

Y solicitaba de manera urgente que se corra traslado a los herederos mediante cédula electrónica "a efectos de que fijen postura y se expidan al respecto".

"No es cierto que se necesite la unanimidad de los herederos para continuar el juicio aquí. El encargado de continuar puede ser elegido por la mayoría de los herederos, no hace falta que todos presten su conformidad. De hecho acabamos de realizar la presentación y fue aceptada", sostuvo a LA NACION Eduardo Rodríguez, letrado que representó en los Estados Unidos a Maradona.

Rendición de cuentas

Cumplimentando el plazo que fijó el juez en lo Civil y Comercial de La Plata Alfredo Villata, subrogante en la causa por la herencia de Maradona, Morla, por intermedio de su abogado, Mauricio D'Alessandro, presentó hace días la documentación requerida para completar la primera entrega que había hecho de manera voluntaria. Así, el magistrado ya cuenta con todos los contratos vigentes que representarán regalías a los herederos. También tiene en su poder las cuentas bancarias, sucursales donde se encuentran, y las donaciones que Diego hizo en vida a sus hijos y exmujeres.

Todos los contratos que Morla firmó representando a Maradona continúan vigentes y generando ingresos. El Diez posee un café en Dubai que genera ganancias a través de una participación accionaria. Está rubricado un porcentaje del 27 por ciento en una futura venta de ese local como así también un 5% si es que se abren nuevas sucursales en los Emiratos Árabes.

Entre los contratos también existe otro que firmó en Venezuela y del que aún quedan millones de dólares por cobrar. Hay otros dos convenios que se sellaron con empresas que lanzarán una línea de ropa en Europa que generarán regalías. El más particular de esos negocios es el de máquinas tragamonedas con el rostro de Maradona.

Donaciones en vida

Un capítulo aparte son las donaciones que el astro hizo en vida, cuestión que es otro de las cuestiones que el Juez le pidió documentar a Morla. Por eso el abogado registró ante una escribana pública cada uno de los retiros de dinero de sumas significativas.

Allí aparecen las donaciones que Diego les hizo a Dalma y Gianinna: la primera data de 2011 antes del ingreso de Morla a la administración. También aparecen otras como "adelanto de herencia", lo que implica que a la hora de la división con el resto de los herederos, estos deberán ser compensados.

Rocío Oliva, la última mujer de Diego, también figura incluida dentro de quienes percibieron "donaciones" que rondan algo más de medio millón de dólares. En Italia, Diego Junior también recibió en 2016 un Mercedes Benz valuado en 40.000 euros. En el caso de Ojeda, Diego le dejó la casa donde ella vive con el hijo de ambos, en Ezeiza, y además de la cuota alimentaria correspondiente, se hizo cargo del tratamiento médico que su hijo recibía en los Estados Unidos.

Por último, lo que se entregó fue el detalle de las donaciones de las propiedades que el Diez le cedió a cada una de sus hermanas.

Las deudas y juicios también fueron presentados ante el juez. Morla está dispuesto a sentarse en una mesa concertada de diálogo para terminar de la mejor manera el proceso, según explicaron fuentes cercanas al abogado.

Hasta su muerte, Maradona tenía más de 40 juicios pendientes, no solo en contra de Villafañe, sino también en su contra por parte de su exmujer, de exárbitros, jugadores, representantes y del fisco italiano. Morla es quien tiene todas las documentaciones que pueden ponerle punto final a varias de esos expedientes en curso.

