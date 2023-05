La Plata: fue a la casa de su exesposo porque no contestaba sus mensajes y lo encontró muerto

escuchar

Un hombre de 60 años fue encontrado muerto en su domicilio de la localidad platense de Villa Ponsati y se investigan las razones del deceso. Fue su expareja quien lo halló sin vida, tendido en el suelo, y llamó al 911 para pedir ayuda.

El miércoles, la exesposa de Raúl Alfredo Albo decidió ir hasta la vivienda del hombre en la intersección de las calles 122 y 97 ya que hacía mucho que no le contestaba los mensajes. Al ingresar al lugar, encontró su cuerpo sin vida.

Alertados por el 911, efectivos de la Policía se acercaron al lugar y de acuerdo con lo que dictan los protocolos preservaron la escena para que los peritos en criminalística pudieran trabajar. Según fuentes de la investigación consultadas por el medio 0221, a simple vista no se observaron lesiones ni desorden en el domicilio.

Las entradas y ventanas no estaban tampoco forzadas, por lo que apuntan a que el hombre habría muerto por causas naturales y no por un hecho violento o de robo. Así, la causa se caratuló como “averiguación de causales de muerte”.

Otra investigación en La Plata

Días antes ocurrió un caso similar: una joven identificada como María Rosario Molina, de 22 años, fue hallada muerta el martes de la semana pasada en un departamento de alquiler temporario en La Plata. Allí estaba al menos con tres hombres, -un colombiano de 30 años y dos argentinos de 24 y 31.

Mientras las autoridades intentan establecer qué fue lo que pasó dentro del domicilio del primer piso B ubicado en el barrio La Loma, en calle 24 entre 44 y 45, ya hay algunos indicios. Una de las hipótesis de investigación de la Unidad Fiscal N°5 de La Plata que interviene en la causa es que el fallecimiento está vinculado al consumo de drogas.

María Rosario Molina tenía 22 años Instagram

Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente, en el departamento hubo una fiesta privada de la que participaron al menos los tres hombres y la mujer fallecida, aunque hay sospechas de que podrían haber sido en algún momento hasta siete personas. De ellos fueron cuatro quienes se quedaron a dormir en la propiedad que habían alquilado por el fin de semana y, cuando se despertaron, fue que Molina no reaccionó.

Tras no poder despertarlas, los jóvenes llamar al 911, contacto que derivó en la presencia del Comando de Patrullas y de personal del SAME en el lugar. Los médicos intentaron reanimar a la joven, pero no pudieron.

