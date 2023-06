La Plata: la madre de una paciente agredió a la jefa de guardia del Hospital de Niños

escuchar

Una pediatra, jefa de guardia del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata, fue agredida en ese establecimiento por la madre de una paciente el pasado martes. La médica aseguró que fue herida en la cabeza y los brazos, por lo que realizó una denuncia policial.

De acuerdo con la médica agredida, Mariana Cañete, la mujer se enojó porque la envío a otra parte del hospital para revisarlo dado que su caso no representaba una emergencia. “Fue una acción de violencia bastante inesperada porque en la sala de espera no había demasiada demanda. Ingresó a una zona de emergencia y nos acercamos porque no era una emergencia. Se le pidió que vaya a la zona del triaje para que la atiendan”, explicó Cañete a 0221.

“Para cada padre cada hijo es una emergencia, pero hay un protocolo y estamos capacitados para decir si un paciente tiene que entrar al shockroom o no. Le aclaré que a su hija la íbamos a atender en otra zona del hospital, pero como vi que estaba cambiando el tono me asomé a buscar seguridad y en ese momento no estaba la policía en la puerta como debería estar”, completó.

“La guardia es un sitio súper explosivo y se empiezan a escuchar gritos. Me decía malas palabras y fue un segundo en que se me lanzó encima. Me pegó en los brazos y yo no reaccioné porque nunca me había pasado. También me pegó en la cabeza. Me quedé paralizada. Inmediatamente vino gente y la policía y todo se calmó”, explicó la médica.

Tras lo ocurrido comenzaron a viralizarse en redes sociales imágenes tomadas una vez ocurrida la agresión, que fueron publicadas en reclamo de más seguridad, en un contexto en el que los profesionales además piden mejoras salariales y más profesionales.

En el video se puede ver a una mujer que abraza a una niña mientras discute con personal del hospital que intenta calmarla. Luego, la madre dice: “Es que es una hija de puta”. También se escuchan voces que piden por la seguridad, en tanto quien filma asegura: “Estoy grabando para mostrar que no hay policía”.

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense informaron al medio platense que, en el momento del ataque, la oficial de turno se encontraba “atendiendo otra situación, con una nena de 14 años, que requería presencia policial”.

Por su parte el presidente del Colegio de Médicos de La Plata, Jorge Mazzone, confirmó que la médica fue atacada y que fue él mismo quien la acompañó hasta la comisaría 5ta. a realizar la denuncia, ya que sufrió “un traumatismo en la cabeza además de otras lesiones”. El titular de la Agremiación Médica Platense, Martín Cesarini, también asistió a los profesionales.

