La reacción de Sergio Berni ante el caso del niño de 12 años que fue baleado en la cara cuando volvía de la escuela: “Tenemos problemas”

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se refirió esta mañana al caso de Joaquín, el niño de 12 años que fue baleado el miércoles en la cara cuando regresaba de la escuela, en Ciudad Evita.

Al ser consultado sobre las novedades del caso, dijo que aún no pudieron identificar a los agresores pero aseguró que lo harán en las próximas horas. Y al responder a las versiones que indican que se trataba de menores de edad, fue contundente: “Por la forma en que se dio estoy totalmente convencido de que si no son menores son chicos muy jóvenes con antecedes o muy vinculados al delito. También estoy convencido de que si me llaman en tres meses van a estar en libertad. Tenemos problemas”.

“Esperemos que la Justicia no los deje rápidamente libre”, agregó.

Por otra parte, de acuerdo a la información recolectada, descartó que el ataque se haya dado en el contexto de un asalto y dijo que ni bien el niño esté mejor va a intentar que identifique a los agresores. “Testigos que han declarado no vieron ningún tipo de forcejeo que tenga que ver con la intención de robarle; más allá de que si fue o no un robo, fue un hecho de inseguridad”, aclaró y apuntó que el caso se trata “como si fuera un homicidio”.

En cuanto a cómo fue el hecho, detalló que los delincuentes le apuntaron al menor “desde atrás” y que “le dispararon sobre la cara”. También indicó que fue “un milagro” que con “un calibre tan chico y tan traumático como el 22″ Joaquín no haya muerto.

En este marco, y ante el reclamo tanto de la madre como de los vecinos de Ciudad Evita por los delitos en el barrio, Berni aseguró que no cree que en el corto tiempo haya en la provincia “una cámara en todas las esquinas” y dijo: “Lo importante es que con los escasísimos elementos podamos resolver”.

En ese sentido, comparó cómo se previene el delito en la Capital Federal con la forma es que se hace en el territorio del que es responsable: “La provincia tiene un déficit tremendo en materia policial si se compara con la Ciudad, necesitamos una Policía 4 veces más grande”.

Le pegaron un tiro cuando regresaba a su casa

Joaquín, el menor de 12 años, fue herido de un balazo en el rostro por delincuentes que le dispararon cuando regresaba desde el colegio hacia su casa de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza.

”Mamá, me pegaron un tiro, estoy en el chino”, alcanzó a decirle el niño a su madre, Natalia, cerca de las 18 del miércoles, a poco de ser baleado en el pómulo derecho cuando se encontraba cerca de la avenida Perón al 1500.

Tras el ataque el niño fue asistido por una comerciante y trasladado al Hospital Balestrini a bordo de una patrulla policial, ya que la ambulancia nunca llegó, tras lo cual fue derivado al Hospital Italiano, donde se recuperaba de las lesiones.

Fuentes judiciales afirmaron a Télam que el niño se encontraba “fuera de peligro” y “sin riesgo de vida”. ”Tiene un disparo que ingresó por el pómulo y le salió por la oreja. Tiene comprometido el maxilar y tienen que ver si habrá que ponerle una prótesis”, contó una fuente con acceso al expediente.