Ladrón con mala suerte: le robó el celular a una mujer, pero al huir se le rompió la bicicleta

“Cuando se le trabó la bicicleta me le tiré”, relató Marta Zubillaga, quien con 70 años, tres hijos, ocho nietos y un bisnieto, recuperó su celular luego de forcejear con el ladrón que se lo había robado. “Se te rompió por hijo de re mil”, le gritó al delincuente, quien no pudo huir en el rodado debido a que se desprendió la rueda trasera. Por la noche, y luego de cometer otro ilícito, fue detenido.

El episodio ocurrió el jueves 15 al mediodía, en la intersección de Melitón Juárez y Coronel Hereñú, en Gualeguay, Entre Ríos, cuando la mujer se dirigía a la casa de su nieto para acercarle las milanesas que le había preparado.

“Era pleno mediodía y él, subido a la bicicleta, me arrebata el celular y cuando quiere bajar, se le traba. Sinceramente creí que era alguien que me hacía una broma, un nieto o una amiga. Cuando veo que no era así, me tiro encima y me agarro de su camiseta”, contó en diálogo con LA NACION.

Así fue el momento del forcejeo

La secuencia quedó grabada por la cámara de seguridad de un domicilio. En las imágenes se observa cómo la mujer se acerca por detrás cuando el sospechoso no logra avanzar. Lo toma de la espalda y reclama por su celular. “Está ahí en el piso”, le dice el delincuente. “Hijo de mil, ojalá te mueras. Se te rompió la bicicleta por hijo de mil”, le respondió enojada la víctima.

“Lo puteé después. Primero pedí por favor alguien que me auxilie, pero bueno, luego me desahogué. Él habrá pensado ‘una mujer grande, no me va a hacer nada’. Estaba re fácil sacarme el celular, pero nunca pensó lo de la bicicleta. Yo reaccioné, aunque todos me dicen ‘te podría haber pegado un puñetazo’. Uno en el momento no lo piensa”, relató.

La mujer, reveló que tras el hecho sufrió un ataque de nervios y llanto, aunque no pasó a mayores. Además, cumplió con su principal objetivo, llevarle las milanesas a su nieto: “Me alcanzó el patrullero. Cuando toqué timbre mi nuera no entendía nada”.

Por otro lado, el sospechoso fue detenido por la noche, cerca de las 22, en las inmediaciones de Plaza Constitución. Según informó la Policía de Entre Ríos a LA NACION, había pedido un sándwich de milanesa en un local cercano, pero se escapó sin pagar.

Gracias al aporte de testigos, los efectivos lograron individualizarlo y detenerlo mientras cenaba en uno de los bancos de la plaza, situada en frente de la Jefatura Departamental, a donde luego fue trasladado. Posteriormente, la Fiscalía a cargo ordenó un allanamiento en su domicilio, donde se halló la bicicleta que utilizó en el intento de robo y “otros elementos relacionados con la causa”.