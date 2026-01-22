Violento choque entre dos autos en Palermo: complicaciones para transitar por avenida Libertador

Un violento choque entre dos autos particulares complicó en la mañana de este jueves la circulación por la avenida Del Libertador a la altura del hipódromo, en el barrio porteño de Palermo. Debido al incidente vial ocurrido en el cruce de esa arteria con Maure, los dos conductores y un acompañante resultaron heridos y debieron ser trasladados a hospitales de la zona.

La colisión por alcance, que tuvo lugar en la mano en dirección al túnel, involucró a un Peugeot 208, conducido por una mujer, y un Honda City, al mando de un hombre. Según las fuentes policiales consultadas, las víctimas salieron por sus propios medios de los vehículos.

El SAME informó que se trasladaron dos hombres de 67 años al Hospital Pirovano y una mujer, también de la misma edad, al Rivadavia con politraumatismos.

Bomberos de la Ciudad auxilió a las víctimas y desconectó las baterías de los rodados siniestrados. Además, por pedido del personal de la Policía de la Ciudad que intervino, corrieron a uno de los autos que había quedado detenido en el centro de la calzada.

Av. Del Libertador y Maure. Choque de dos autos particulares. Bomberos de la Ciudad asiste a los conductores y establece medidas de seguridad en el lugar. Dos trasladados a los H. Rivadavia y Pirovano. pic.twitter.com/WV09cBwCkT — Néstor Nicolás (@Nnicolas103) January 22, 2026

Más temprano, alrededor de la 1 de la madrugada, una motocicleta chocó contra el cordón de la vereda en avenida Del Libertador y Bullrich y los dos ocupantes del rodado resultaron lesionados. Una joven de 20 años sufrió politraumatismos y fue derivada al Hospital Fernández, en tanto que el hombre, de 22, tuvo un trauma leve, por lo que no requirió traslado, informaron desde el SAME.

