Lanús quiere implementar el uso de las pistolas Taser

Ocho días después del brutal homicidio del inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán en la puerta del Museo de Arte Latinoamericano (Malba), en Palermo, asesinado a apuñaladas por un hombre con problemas psiquiátricos, situación que abrió una vez el debate sobre el uso de armas electrónicas, en el municipio de Lanús avanza en la implementación de las pistolas Taser, que serían utilizadas por una futura cuadrilla especial de agentes de seguridad.

Así se desprende de un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante local por parte del Departamento Ejecutivo de Lanús, municipio gobernado por Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio).

"Es imprescindible dotar a nuestros policías de armamento no letal para combatir al delito. El gas pimienta, la tonfa, la escopeta con posta de goma y ahora las taser, son herramientas que ayudan a combatir el delito sin usar armamento letal. Más de 100 países en el mundo ya las están usando", sostuvo a LA NACION el jefe de Gabinete de Lanús y responsable de Seguridad local, Diego Kravetz.

Según informaron fuentes municipales, en una reunión de trabajo, el intendente Grindetti y Kravetz "acordaron la elevación del proyecto de ordenanza al deliberativo local para la adquisición" de este tipo de armas que será utilizada por los agentes de Seguridad Ciudadana del municipio y efectivos de Policía Local.

"Ya en pleno siglo XXI, no es lógico seguir discutiendo con un sesgo meramente ideológico qué medios o nuevas tecnologías utilizar para combatir uno de los mayores flagelos que afecta a todos los ciudadanos por igual, como es el de la inseguridad", se sostuvo en los fundamentos del proyecto de ordenanza.

En el proyecto, según se explicó, se prevé la compra de "30 dispositivos de electrochoque" para que sean utilizados por El ejecutivo municipal giró un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante local para la adquisición de 30 dispositivos de electrochoque para que sean utilizados por "una cuadrilla especial de agentes de seguridad municipales y policías locales que tendrán funciones específicas en la estación de Lanús y zonas de alto tránsito".

Se trataría de un grupo mixto, con personal (agentes de seguridad) que dependen del municipio y policías bonaerenses, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

"La Policía Local que cumple tareas en Lanús tiene chalecos antibalas, patrulleros, motos, bicicletas y handies que le compró el municipio. También pagamos la nafta de los móviles. La idea es pedir autorización al Concejo Deliberante para comprar las pistolas Taser y a partir de ahí dotar con este tipo de armas a nuestra área de seguridad ciudadana y también a los uniformados bonaerenses", sostuvieron a LA NACION fuentes de la Municipalidad de Lanús.

En una entrevista con LA NACION, la ministra de Seguridad Sabina Frederic había dicho que las pistolas Taser no son armas no letales, sino menos letales. En el proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo de Lanús se afirmó que este tipo de armamento está diseñado para no matar y que tiene como objetivo incapacitar a una persona e inmovilizar temporalmente.

El inspector Juan Pablo Roldán, el uniformado asesinado a puñaladas

"Esta tecnología se utiliza hace más de 20 años en 107 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, es una necesidad que sigamos equipando con mejor tecnología a los efectivos de seguridad locales y nuestro cuerpo de protección municipal. Hasta el momento,la única defensa que tiene un policía en nuestro país para repeler una agresión con un arma blanca a corta distancia, es su arma de fuego, con esta tecnología podría repeler el ataque sin matar a nadie", sostuvo Kravetz.

Después del anuncio que hizo el municipio de Lanús, el intendente de Vicente López,Jorge Macri (Juntos por el Cambio), explicó, desde su cuenta de la red social Twitter, que imitará esa iniciativa.

"En Vicente López estamos convencidos de que la tecnología es una aliada para brindarles mayor seguridad a todos los vecinos. Por eso, año a año incorporamos cámaras con lectura de patentes y analíticas en tiempo real, puntos seguros, anillo digital y chalecos inteligentes", escribió Macri.

Pocas horas después del homicidio de Roldán, que tenía 33 años y era padre de un niño, hubo diferentes voces que afirmaron que las vidas del uniformado y del agresor, Mauricio Roza, que falleció baleado por el inspector de la Policía Federal, se hubiesen salvado si en el operativo se hubiese utilizado pistolas Taser.

"Todavía debatimos si las pistolas Taser son una elemento de tortura o una herramienta del siglo XXI. Estas armas hubiesen salvado dos vidas", afirmó Marcelo D' Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad porteño, pocas horas después del homicidio de Roldán.

Por su parte, Sergio Berni, opinó: ""Quedó claro que el arma Taser es fundamental para situaciones de estas características. El oficial Juan Pablo Roldán actuó en el marco de la ley, con la indecisión de sacar el arma ante una situación así".

En la citada entrevista con LA NACION, Frederic, había dicho: "Hay que sincerarse y llamarlas correctamente. No son armas no letales, son armas menos letales. Hace poco, la Policía Nacional de Colombia mató a una persona con el uso de una pistola Taser. Su uso requiere una capacitación especial. No entiendo por qué, si defienden tanto el uso de las pistolas, la Policía de la Ciudad todavía no tiene las armas. La Justicia hace tiempo que autorizó su uso".

