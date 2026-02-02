“Le apuntaron a la cara”: una banda de delincuentes emboscó a una familia para robarle el auto a plena luz

Una nueva escena de horror se vivió ayer en el partido bonaerense de La Matanza cuando en menos de un minuto una banda de delincuentes emboscó a una familia para sustraerle el vehículo a punta de pistola y luego huyó del lugar de los hechos. “Le apuntaron directamente a la cara”, reveló una amiga de los damnificados, en diálogo con LA NACION.

El episodio ocurrió ayer a las 18.23 en la intersección de Malabia y Guatemala, en el barrio de San Justo y quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo, de forma premeditada, dos autos encerraron en medio de la calle a un tercero, que no tuvo escapatoria.

En primer lugar, un coche blanco que transitaba por delante del rodado en que se trasladaban las víctimas frenó de golpe para cortarle el paso al conductor. El hombre al volante intentó dar marcha atrás para salir, pero rápidamente se topó con una camioneta de marca Toyota, que lo dejó sin posibilidad de acción.

El robo duró menos de un minuto

Al instante salieron de los vehículos dos delincuentes y obligaron a las cuatro personas que iban a bordo de un Volkswagen de color azul a bajarse a punta de pistola. “Eran cuatro, dos en cada auto. Estaban encapuchados y le apuntaron directamente la cara a mi amiga cuando la querían bajar del coche”, contó a LA NACION una persona cercana a las víctimas.

Luego, uno de los delincuentes apartó a tres de los damnificados y los llevó a la vereda, con el objetivo de robarles sus pertenencias. Entre otros objetos, les quitaron celulares, documentación y un anillo.

Por otro lado, uno de los cómplices se quedó con el conductor y lo obligó a arrodillarse para que le entregue las llaves del auto. En el video se nota cómo la víctima extiende sus manos, alegando que ya no contaba con ningún otro elemento que le pudieran sustraer.

Posteriormente, uno de los criminales se subió al auto robado y los tres huyeron de la escena. Toda la secuencia duró apenas 45 segundos. “La camionera de atrás ya era robada. Por la zona vienen robando bastante y aparentemente son siempre los mismos”, dijo la persona consultada. Por el hecho, no hay detenidos.