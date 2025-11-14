Le dieron un botón antipánico a la familia de la niña que fue golpeada con una patada en Palermo

La Justicia le otorgó un botón antipánico a la familia de la niña atacada por un joven cuando caminaba por las calles de Palermo. Así lo informó a LA NACION el abogado Jorge Monastersky, representante de la familia.

“Si bien la menor no presenta lesiones visibles, tanto ella como su madre se encuentran atemorizadas por la posibilidad de que este individuo —cuyo domicilio estaría en la zona de la agresión— pueda volver a atacarlas. Se desconoce si se trata de una persona peligrosa, lo cual incrementa el riesgo para la integridad física de la menor y de su madre", sostuvo el abogado Monastersky al fundamentar el pedido del botón antipánico.

Ayer, la menor de 6 años sufrió un sorpresivo y brutal ataque en Palermo. Un joven de 22 años, que tiene una discapacidad mental, le pegó una patada cuando caminaba. La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. La madre de la víctima hizo la denuncia en la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad.

Brutal ataque a una niña en Palermo

Todo sucedió en Güemes y Gurruchaga, en Palermo. Según la filmación, eran las 19.34 cuando la niña fue atacada por el joven.

Personal de la Policía de la Ciudad logró identificar y demorar al agresor.

“En el lugar se hizo presente la madre del acusado refiriendo que su hijo padece retraso madurativo”, dijeron fuentes policiales.

En el momento que llegó la madre del joven de 22 años con retraso madurativo para explicar la situación de su hijo, la progenitora de la víctima le gritó: “Este señor, que está acá, que está suelto, le acaba de pegar una patada a mi hija. Y la policía lo va a dejar ir. A una nena de seis años le metió una patada. Esta es la gente que dejan libre en la calle. ¡No te vayas! ¡Le pegaste a una nena!“

“Estoy asustada. Gracias a Dios no estoy en una funeraria porque no le tocaba morirse y no cayó mal. La semana pasada hablábamos de una turista que se murió. Tengo que dar gracias de que mi hija está viva”, dijo la madre de la niña atacada en declaraciones a A24.

En el caso interviene la Unidad Fiscal Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El fiscal Leandro Galvaire dispuso “labrar actuaciones por lesiones, que se tomen fotografías de la credencial de discapacidad del imputado y la declaración de la madre de la víctima”, agregaron las fuentes consultadas.

Fuentes judiciales explicaron: “El agresor tiene un grado de autismo severo. Tenía colgado un cartel con un certificado de discapacidad. A la víctima la revisó personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), que constató que no tenía lesiones y le indicó un control clínico”.

Tras la primaria intervención del fiscal Galvaire, el expediente quedó a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°7.

“Una vez más queda demostrada la deficiencia de la ley de salud mental; debería haberse realizado una revisación médica psiquiátrica para determinar si esa persona es peligrosa o no, ya que después por esas fallas se llega a casos más gravosos”, manifestó el abogado Monastersky, que representa a la familia de la menor agredida.

Crimen en la avenida Corrientes

La semana pasada hubo otro ataque en plena avenida Corrientes al 3200, en la zona del Abasto, pero con un final trágico. María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una ciudadana brasileña de 69 años, murió, después de ser golpeada por F. N. A.; la víctima cayó el suelo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó el fallecimiento.

F. N. A. fue declarado inimputable y derivado de al Hospital Borda, donde había ingresado por última vez en diciembre de 2024.

La víctima junto con su hija, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) Instagram

“No comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones en el momento del hecho”, fue la conclusión de un peritaje incorporado a la causa judicial al que tuvo acceso LA NACION.

La jueza que interviene en el expediente suspendió los plazos procesales, ordenó la internación involuntaria del sospechoso en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, bajo consigna fija, y se declaró incompetente para continuar con el trámite por razón de la materia. La Asesoría Tutelar apeló la decisión y pidió el sobreseimiento del imputado.

Estadísticas oficiales

Cada 162 minutos, el SAME psiquiátrico atendió a una persona en situación de calle por un problema de salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Una de esas personas fue F. N. A., según estadísticas oficiales a las que tuvo acceso LA NACION.

El SAME psiquiátrico es un dispositivo especializado dentro del Sistema de Atención Médica de Emergencia que opera con móviles, ambulancias y equipos entrenados para intervenir en crisis vinculadas a la salud mental.

Los motivos de consulta incluyen brotes psicóticos, ideaciones suicidas, ataques de pánico, pacientes agresivos y actuaciones por oficio judicial, en menor medida a raíz de las limitaciones que presenta la actual Ley de Salud Mental. En cada caso, explicaron a LA NACION, se evalúa la necesidad de contención en el lugar, traslado a guardia hospitalaria o derivación a otros servicios.

Según las estadísticas oficiales, una de cada tres personas atendidas desde que rige el servicio son personas sin un hogar fijo. Entre enero de 2024 hasta 30 de septiembre pasado, se registraron 16.221 intervenciones del SAME a pacientes con diagnóstico psiquiátrico, de las cuales, 5680 corresponden a personas sin vivienda estable.