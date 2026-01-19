Lo atropellaron, arrastraron y acribillaron por error: horror y furia en Río Cuarto

La noche del 7 de enero, en la esquina de Salta y Laprida, en Río Cuarto, Paolo de la Fuente, de 37 años, regresaba en moto a su casa después de jugar al fútbol cuando fue embestido por un Volkswagen Vento. El conductor lo arrastró más de 20 metros, descendió del auto y le disparó varias veces a las piernas. De la Fuente fue trasladado de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, donde permanece internado en terapia intensiva , en estado crítico y con pronóstico reservado.

Según los investigadores, De la Fuente fue “atacado por error”. La fiscalía sostiene como principal línea que el agresor lo confundió con otra persona: comparten contextura física, rasgos y una moto similar. La primera hipótesis de un ajuste de cuentas fue descartada con el avance de la causa.

La moto de Paolo de la Fuente, similar a la del hombre con el que el agresor habría confundido a la víctima, según la investigación Redes sociales

Los médicos informaron que los disparos impactaron principalmente en las piernas y provocaron graves lesiones óseas y vasculares, además de traumatismos por el choque y el arrastre. Con el correr de los días, el cuadro se agravó y debieron amputarle la pierna derecha , la más comprometida por los impactos. Presentó, además, complicaciones renales y fue inducido a coma.

La investigación está a cargo del fiscal Pablo Jávega. La Policía de Córdoba detuvo a un joven de 26 años —identificado con el apellido Vílchez— en Pasaje Jefferson al 1400 en Río Cuarto. Quedó imputado por homicidio calificado en grado de tentativa y alojado en la cárcel de Río Cuarto. En allanamientos realizados en los barrios Abilene y Alberdi se secuestraron el Vento utilizado en el ataque, una pistola calibre 22 con dos cargadores, un revólver calibre 22, 81 cartuchos, dos cargadores de diferente calibre, dos teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido usadas esa noche. En los procedimientos intervinieron distintas dependencias, Unidades Especiales y la Patrulla Preventiva de Río Cuarto.

Familiares y amigos de De la Fuente organizaron cadenas de oración y pidieron dadores. También convocaron a una marcha bajo la consigna “Justicia para Paolo”, prevista para el miércoles 21 a las 20 frente a la Municipalidad de Río Cuarto, con el objetivo de visibilizar el caso y reclamar avances en la causa.

Convocatoria a la marcha en Río Cuarto para pedir justicia por Paolo de la Fuente, el hombre que permanece internado tras ser atropellado y baleado Redes sociales

De la Fuente, oriundo de La Pampa, se radicó en Río Cuarto hace más de una década para jugar en la Liga Regional de Fútbol. Su esposa, Lucrecia Méndez, lo describió como una persona trabajadora y noble, y pidió justicia: “Necesito y quiero que se haga justicia. Paolo merece justicia. Le arruinaron la vida”. En un mensaje dirigido al agresor, añadió: “No te das una idea del daño que causaste. Del dolor que nos dejaste”.

La causa sigue en etapa de investigación. Con el sospechoso detenido, la fiscalía busca robustecer la hipótesis de la confusión de identidad y determinar si hubo más involucrados, mientras el equipo médico del Hospital San Antonio de Padua monitorea la evolución del paciente en terapia intensiva.