Lo atropelló un camión hormigonero en una esquina, lo pasó por arriba y se salvó de milagro

Un joven vecino de El Talar, en el partido bonaerense de Tigre, fue protagonista de un accidente que pudo terminar en tragedia. Un camión hormigonero lo atropelló y lo pasó por encima mientras cruzaba una esquina en General Pacheco. A pesar de la violencia del impacto, que quedó registrado en las cámaras de seguridad municipales, la víctima está fuera de peligro.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes en la intersección de las calles Belgrano y Colombia. Según las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT), el vehículo circulaba por Colombia y giró hacia su derecha para tomar Belgrano sin advertir la presencia del peatón, que caminaba distraído.

La rueda delantera lo embistió, lo desestabilizó y lo derribó sobre el asfalto. Segundos después, el camión lo arrolló por completo. En un tramo de la secuencia, el joven desaparece de la vista al quedar debajo del vehículo.

Tras el impacto, se observa cómo el hombre intenta moverse como puede, producto de las heridas. De inmediato, el COT activó el protocolo de emergencia y envió móviles al lugar. El operativo incluyó la intervención de ambulancias del Sistema de Emergencia Tigre (SET), personal de Tránsito y patrullas municipales.

Los médicos trasladaron a la víctima al Hospital Magdalena V. de Martínez, situado en General Pacheco. Allí permanece internada, fuera de peligro. Según informaron las autoridades, sufrió lesiones en los brazos y otras partes del cuerpo, pero no corre riesgo de vida .

Como parte del procedimiento, se realizaron controles de alcoholemia y narcotest al conductor del camión, ambos con resultado negativo. El chofer quedó a disposición de la Justicia para determinar responsabilidades.