Lo seguían por las cámaras: un menor robó una moto en Villa Crespo y fue detenido tras persecución en autopista

La moto robada avanzaba por la avenida General Paz como si nada. Pero desde hacía varios minutos, era seguida en tiempo real por operadores del sistema de monitoreo urbano porteño. La persecución terminó en Villa Riachuelo, donde efectivos de la Policía de la Ciudad lograron interceptar el rodado y detener al conductor: un menor de edad que intentó escapar, pero fue alcanzado por los móviles policiales.

El operativo se activó gracias a la intervención del sistema de Alerta Temprana y las cámaras del Anillo Digital, que detectaron el paso de una Honda NX4 Falcon gris en la intersección de la calle Olivera y la autopista Perito Moreno. La moto había sido denunciada por robo ese mismo día en el barrio de Villa Crespo .

Así fue la persecución y detención de un menor que robó una moto en CABA

Según el parte oficial, el damnificado había dejado el vehículo estacionado en la calle Tres Arroyos al 600 antes de ingresar a su trabajo. Al salir, notó que la moto ya no estaba. Revisó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y comprobó que un hombre se la había llevado arrastrándola por la calle.

Con esa información, se emitió una alerta que permitió a un operador del Anillo Digital confirmar el paso del rodado por Olivera y Perito Moreno. Desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), se inició un seguimiento en tiempo real que culminó en el cruce de las avenidas General Paz y Roca, donde se desplegaron móviles policiales.

La moto robada en Villa Crespo Policía de la Ciudad

Allí, el conductor de la moto intentó darse a la fuga, pero fue detenido por los efectivos. Se trataba de un menor de edad, cuya identidad no fue revelada por las autoridades. Fue trasladado a una sede policial, mientras que la moto quedó secuestrada.

En la primera imagen registrada por los agentes, se observa el momento de la detención: un oficial uniformado sostiene al menor por el brazo, mientras que en el fondo se distingue una camioneta policial y otros efectivos que participan del procedimiento.

La moto robada en Villa Crespo Policía de la Ciudad

La segunda fotografía muestra la motocicleta estacionada sobre la acera. Es de color plateado y se encuentra en buen estado, lo que coincide con la descripción del vehículo robado.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, cuyo titular es el fiscal Marcelo Solimine. Intervino la Secretaría Única del doctor Aranda, que dispuso el traslado del menor y el secuestro del rodado.