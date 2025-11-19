Los dos golpes a Nazareno: hace diez meses reclamó seguridad para sus abuelos tras una entradera y ayer lo mataron en un robo

A fines de enero de este año, los abuelos de Nazareno Tobías Isern fueron asaltados por un grupo de ladrones que ingresaron en la vivienda familiar situada en Tapiales. “Estuvieron dos horas dentro de la casa. Pido que protejan a mis abuelos”, expresó el joven, de 21 años, en un reportaje.

Diez meses después de pedir seguridad para sus abuelos Nazareno fue asesinado durante un robo. Al joven, de 21 años, lo mataron de un tiro en la cabeza cuando regresaba a su casa después de haber ido a entrenar en bicicleta con una amiga.

Según relató Kiara, la amiga de la víctima, dos delincuentes los interceptaron en la colectora sur de la autopista Riccheri a la altura del distribuidor que enlaza con la autopista Ezeiza-Cañuelas, en el acceso al Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe), en el límite entre Ezeiza y Esteban Echeverría.

A punta de pistola, los asaltantes exigieron a Nazareno que entregara la bicicleta, pero se resistió. Según la testigo, los asaltantes le dispararon dos balazos cuando estaba indefenso, en el piso, y huyeron sin robar nada.

Hasta el momento la policía no arrestó a ningún sospechoso por el homicidio de Nazareno. La única testigo es Kiara. En la zona donde ocurrió el crimen no hay cámaras de seguridad.

“Llamé al 911 y la ambulancia tardaba en llegar. Vi cómo se iba entre mis brazos”, indicó Kiara, entre llantos.

Daniel Isern, el padre de la víctima, recordó que diariamente, Nazareno concurría por la mañana al gimnasio y, por la tarde, acostumbraba a ir en bicicleta a los bosques de Ezeiza.

“La fiscal se portó muy bien. También la gente del Ministerio de Seguridad, nos contuvieron y están buscando a los asesinos. Estoy destruido. No sé qué decirle a mi hija, de 12 años. No tengo palabras para explicarle qué pasó con su hermano”, expresó Daniel.