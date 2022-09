Los exabruptos del exministro. La difusión de los polémicos chats de Marcelo Sain provocan fuertes reacciones políticas en Santa Fe

ROSARIO. El paso de Marcelo Sain por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe no deja de generar polémicas. Luego de que distintos medios de comunicación de esta ciudad difundieran conversaciones telefónicas privadas –cuya obtención el exfuncionario calificó de “ilegales”–, las repercusiones políticas no tardaron en aparecer. Legisladores opositores pedirán citar al secretario de Justicia provincial para que dé explicaciones y también solicitan al gobierno de Omar Perotti que abra un sumario para investigar cómo actuó la policía en función de los fuertes dichos del exministro, entre los cuales, por caso, se entrevén desde eventuales armados de causas de impacto público hasta la aplicación de inadmisibles severidades a una mujer que había incumplido la cuarentena.

Esos audios estarían sujetos a una investigación judicial por supuestas tareas de inteligencia ilegal, un caso que estalló en diciembre pasado y que por ahora no se cristalizó en una audiencia, por lo que no tiene ningún imputado. Como no se realizó la imputación, no se sabe aún cuáles son las evidencias. Sin embargo, los audios salieron a la luz, pero no se referirían a una estructura de inteligencia ilegal, sino a expresiones de un tono injuriante y amenazante de Saín contra funcionarios judiciales, entre otros, el actual fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti.

La causa por espionaje ilegal es impulsada por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Marcela Jiménez y Ezequiel Hernández, quienes ordenaron en diciembre allanamientos en las oficinas de funcionarios del área de Seguridad que habían llegado con Sain.

En una de las grabaciones se lo escucha a Sain decir: “Hay que buscar un caso, tipo Ana Morel, detenerla, y ahí producir el escándalo”. Morel es una funcionaria proveniente del Ministerio de Economía de la provincia que luego pasó a cumplir funciones en la cartera de Seguridad.

En otro audio, el exministro hace referencia a la detención de una mujer cuando paseaba perros en plena cuarentena por coronavirus. “Salí al balcón y había una mina paseando perros y la hicimos detener con los perros y todo; la vamos a dejar enjaulada, la vamos a dejar llorando doce horas sin agua y sin comer”, dice Sain.

Luego, en la tercera grabación, el exministro nombra al fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti. “Hay una denuncia de Arietti por espionaje ilegal, yo no tengo problema con eso. ¿Pero esto cómo va a terminar? Con violencia, porque a mí me gusta a los hijos de puta, cagarlos a trompadas u otra cosa”.

En febrero del 2022, los fiscales Hernández y Jiménez, que investigan el presunto espionaje ilegal, aseguraron que durante la gestión de Sain se confeccionaron por lo menos 661 perfiles de personas.

Por último, Sain, exdirector del Organismo de Investigaciones del MPA y actual asesor del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, criticó al Partido Progresista rosarino. “Qué maravilla, boludo, la mariconeada de todo el progresismo putarraco de Rosario porque dije que los iban a cagar a tiros. Me encanta, que el Guille los recontra cague a tiros”, expresó.

La defensa de Sain

Una vez que se difundieron los audios, el principal apuntado por el MPA, Marcelo Sain utilizó sus redes sociales para defenderse. “Llegaron los teléfonos desde Brasil secuestrados a mis compañeros del Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre y hoy difunden estos audios privados”, destacó el exfuncionario; afirmó: “Están cometiendo delitos porque son audios privados extraídos de los teléfonos de mis compañeros, ajenos a la causa en curso”.

Según Sain, la causa en su contra fue “armada” el año pasado “tras una enorme difusión mediática”. Sin embargo, el exministro y su equipo no se encuentran procesados. “Hasta ahora no han mostrado pruebas. Todo lo contrario. Cuando abrieron algunos de los discos duros secuestrados cuando estaba saliendo nuestro equipo de la gestión encontraron evidencias del ministro anterior haciendo perfilamientos de dirigentes sindicales que quedaron en la causa”, afirmó por AM750.

El exministro, que renunció meses atrás, considera que la acusación “se inscribe en el marco de un embate enorme que no es solamente político, por parte del Frente Progresista, del radicalismo, de sectores de Cambiemos y del propio peronismo, sino que tiene que ver con seguir con las estructuras de poder que están detrás de los delitos de sangre”.

Las iniciativas de la oposición

Ante la repercusión de los audios del exfuncionario, el diputado provincial Maximiliano Pullaro –que antecedió a Sain en el Ministerio de Seguridad– señaló que lo que ocurrió “es de una gravedad institucional tremenda: es un aparato para perseguir y extorsionar a dirigentes políticos, empresarios y periodistas que pensábamos distinto. Esperemos que el fiscal Hernández pueda llevar adelante la audiencia imputativa, para que toda la ciudadanía sepa cómo se manejaba el gobierno de Perotti, porque claramente hay un mandato político de llevar adelante esto”.

En el mismo sentido, el legislador opositor indicó: “Preocupa sobremanera que hayan torturado a una persona, o a varias, en la pandemia por violar la cuarentena. Me preocupa que muestren un claro vínculo con la criminalidad organizada. Porque también en un audio que salió la semana pasada muestra cómo parecería que el gobierno de Santa Fe hablaba con la organización Los Monos”.

“En principio, nuestra idea, desde la Cámara, es citar al secretario de Justicia de la provincia para que explique cuáles fueron los actos en los cuales él interfirió en la Justicia, cambiando decisiones judiciales”, sostuvo Pullaro.

En tanto, el concejal rosarino de PRO Charly Cardozo solicitó al gobierno provincial que inicie un sumario para investigar el accionar de la Policía de Santa Fe a partir de audios atribuidos a Sain, y que de corroborarse los hechos confesados en las escuchas denuncie penalmente a quien fuera la máxima autoridad de seguridad en la provincia de Santa Fe durante el primer año del gobierno de Omar Perotti.

“Una muestra más de las aberraciones que se cometieron en la cuarentena. Mientras algunos festejaban cumpleaños clandestinos, en Santa Fe, Sain y Perotti habrían encerrado a una indefensa mujer por pasear el perro”, manifestó Cardozo.