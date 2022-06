Los Lindos: la banda de “cañeros” e “intelectuales” con nexos que llegaban hasta dos sicarios de los Los Monos

Todo comenzó hace cinco meses, en Villa Soldati, cuando personal de la Policía de la Ciudad interceptó dos camionetas, una Volkswagen Amarok y una Ford Ranger, que circulaban de contramano. Los conductores de las dos 4x4, Hueso y Leila, presentaron licencias de conducir falsas. Además, la documentación de los vehículos era trucha y la numeración de los chasis estaba adulterada. Era el comienzo de una investigación que derivó en el desbaratamiento de una organización dedicada a los robos de autos, las entraderas y hasta los homicidios por encargo con nexos con la temible banda de Los Monos.

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda vinculada a la temible organización de Los Monos

La banda, conocida como Los Lindos, estaba dividida en dos grupos, los “intelectuales” y los “cañeros”. “Los ´cañeros´ eran quienes robaban los autos a mano armada y los ´intelectuales´ eran quienes se encargaban de ponerlos en la calle de nuevo y venderlos”, explicaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Según explicaron fuentes de la investigación, los “intelectuales” seguían las órdenes de Iván, un preso que cumple una condena en la cárcel de General Alvear, unidad que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El recluso, desde su celda, le impartía las órdenes a sus subordinados.

En últimas horas, tras cinco meses de investigación, por orden de la jueza federal María Servini, detectives de la Policía de la Ciudad, hizo más de 20 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Rosario, donde detuvo a 16 sospechosos. La pesquisa estuvo a cargo de la División Defraudaciones y Estafas de la fuerza de seguridad porteña.

“Dos de los detenidos forman parte de la reconocida banda de Los Monos”, dijeron fuentes policiales. Durante los cinco meses de investigación fueron intervenidas 25 líneas telefónicas.

Según fuentes policiales, la banda robaba autos en el conurbano bonaerense y, después de falsificar la documentación, los vendía en Rosario, Chaco y Córdoba. Algunos autos eran desguazados para comercializar sus autopartes.

Cayeron Los Lindos, la banda que robaba autos y los vendía en Córdoba, Rosario y Chaco Policía de la Ciudad

“La Policía de la Ciudad hizo otra vez un trabajo enorme, que arrancó con una investigación muy compleja y profesional, y que termina con una intervención efectiva en el territorio, en este caso más allá de los límites de la Capital. Tenemos una fuerza comprometida, con coraje, que se enfrentó a una banda peligrosísima de delincuentes, con una estructura criminal impactante. Dos de los detenidos incluso tienen relación con Los Monos. Estamos hablando no solo de delitos contra la propiedad, sino de narcos y sicarios. Pero no les tenemos miedo. Es más: no les tuvimos miedo, no les tenemos miedo y nunca les vamos a tener miedo. Los vamos a ir a buscar, en la Ciudad y en cualquier lugar al que se vayan a esconder. El que las hace, las paga”, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro.

Una calificada fuente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño definió a la organización criminal como “un “polirubro” del delito. “Menos venta de droga, se dedicaban a todo”, explicó.

El informante resaltó el trabajo de los oficiales de la Comisaría Vecinal 8 A que hace cinco meses interceptaron a Hueso y Leila. “Fue muy importante el control de la documentación que hicieron porque advirtieron un pequeño error en la cédula del automotor. A partir de la falla detectada determinaron la falsedad de las licencias de conducir y los papeles truchos de las camionetas, situación que dio origen a la investigación que posibilitó desbaratar a la organización criminal”, sostuvo la fuente consultada.

Ahora, Los Lindos, como se llamaban unos a otros mientras hablaban por teléfono, estás tras las rejas.