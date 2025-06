“Los mató la enfermedad de ella”, aseguró la hermana de Laura Leguizamón tras la masacre de Villa Crespo

La mujer que protagonizó la tragedia familiar en Villa Crespo, donde murieron su esposo, sus hijos y ella misma, cursaba una enfermedad mental y estaba bajo tratamiento por depresión, acompañada por su familia en su hogar.

En una entrevista con el diario Clarín, Carina Leguizamón (50), hermana de Laura, relató cómo era su relación con ella y la conmoción que aún le provoca hablar de lo sucedido.

Carina hablaba con Laura todos los días: "La escuchaba bien, Laura decía que estaba bien”.

Encontraron 4 muertos en un departamento de Villa Crespo: dos de ellos eran menores

Además, contó que fue Lucy, la empleada doméstica quien llamó a los padres de Carina y les dijo: “Por favor, ¿pueden venir?, pasó algo con Ian" y les cortó.

Lucy, la empleada doméstica, fue quien descubrió la escena. Al ingresar al departamento, encontró sin vida al hijo menor de Laura.

Fue el comienzo de la pesadilla para Carina Leguizamón, quien vive en Francia desde hace casi 20 años y tuvo que darle a sus padres la noticia más triste de su vida.

Según contó a Clarín : “La mujer que trabajaba en la casa de Laura es una vecina de mis padres, la conocemos desde siempre. Fue ella la que llamó para decir que Ian había tenido un problema y salieron en el auto desde Lanús llamaron a mi hermana Nora que vive cerca y cuando llegaron a la calle Aguirre se encontraron todo vallado, lleno de ambulancias, cámaras de televisión, pero no los dejaron entrar, nadie les decía nada”.

En ese momento el operativo ya estaba en los teléfonos de todos los periodistas y la televisión de todo el país. La noticia era que una familia había sido asesinada en un departamento de la calle Aguirre 295.

En Francia, Carina cenaba con su hijo de 16 años, cuandosonó el teléfono y todo cambió: “Me llamó mi hermana y me pidió que fuera a un lugar que estuviese sola y que mirase en la televisión. Ellos no sabían lo que estaba pasando, en la televisión ya estaba la foto de Laura, Adrián y los chicos, decían que Adrián los había matado a todos. Cuando vi las fotos la desesperación fue total, empecé a gritar como una loca, yo transmitiéndoles desde acá a mi familia lo que estaba pasado ahí”.

Momentos después la versión cambió. Se dijo que por los medicamentos psiquiátricos encontrados además del informe inicial de la Policía Científica, todo indicaba que la autora de la masacre era su hermana.

También agrego: “Ella estaba perfecto. Se había hecho todo. Estaba en tratamiento, era imposible predecir un final así. Si se barajó una internación, no lo sé, quizá para no preocuparnos no nos dijeron nada, pero no tengo la certeza”.

En el episodio de salud de 2023, “Laura inició un tratamiento psiquiátrico, se ’recompuso totalmente’ y ‘estaba totalmente normal’. Todos los que la conocieron la describen como una mujer ‘amorosa, dedicada con sus hijos y siempre sonriente´“.

Luego continuó: “En abril de 2025 Laura comenzó nuevamente con los síntomas compatibles con depresión y pensamientos erráticos. Yo hablaba todos los días, lo hice lunes y martes antes de lo que pasó, mi madre me había advertido que Laura estaba teniendo otra vez pensamientos respecto del trabajo, pero que esta vez se daba cuenta y decía que estaba bien”.

A dos semanas de la trágica masacre, la hermana de Laura Leguizamón, dijo: “Los mató la enfermedad de ella”.

El hecho

Una escena estremecedora sacudió al barrio porteño de Villa Crespo cuando, en el sexto piso de un edificio ubicado en Aguirre 295, una familia completa fue encontrada sin vida en su departamento. El hallazgo se produjo al mediodía, cuando la empleada doméstica ingresó al lugar con su propio juego de llaves y se topó con uno de los hijos, gravemente herido, tendido en el suelo.

Las víctimas fueron identificadas como Bernardo Adrián Seltzer, de 53 años; su esposa, Laura Fernanda Leguizamón, de 51; y sus hijos Ian, de 15 años, e Ivo, de 12. Según fuentes policiales, no se observaron signos de violencia externa ni indicios de robo en la vivienda, lo que llevó a los investigadores a descartar, en principio, la hipótesis de un asalto.

En un primer momento, las sospechas recayeron sobre el padre de familia. Sin embargo, con el avance de la investigación, la principal hipótesis cambió de rumbo: ahora se apunta a Laura Leguizamón como presunta autora del crimen, seguido de su suicidio. En la cocina del departamento fue hallada una carta cuya autoría aún no ha sido confirmada, pero que, según los peritos, habría sido escrita por alguien “fuera de sus cabales”.