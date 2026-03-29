“Los rompeportones”: forzaban accesos a garajes para entrar a robar en edificios

La Policía de la Ciudad arrestó a dos delincuentes acusados de forzar los accesos a garajes para poder ingresar a robar en edificios, modalidad conocida como “rompeportones”. Fueron atrapados in fraganti cuando pretendían acceder a un inmueble del barrio porteño de Balvanera.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, uno de los ladrones, de 21 años, contaba con cinco antecedentes por robo (dos tipificados como “simples” y tres calificados por ser “en poblado y en banda”). El primero de esos delitos lo cometió el 22 de abril de 2022, cuando aún era menor, y el último por el que fue procesado, en septiembre de 2024.

El sospechoso cuenta, además, con una condena dictada en mayo de 2025 por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en concurso real con robo y hurto, por la que fue sentenciado a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°26 porteño.

Así detuvieron a los ladrones que rompían portones para entrar a robar en edificios

La figura de “ejecución condicional” −usualmente llamada “prisión en suspenso”− se aplica en casos de primeras condenas e implica que la pena pasará a ser de cumplimiento efectivo en el caso de que el sentenciado incumpla con una serie de obligaciones y requerimientos durante el plazo de dos años. Por ejemplo, volver a delinquir, como ocurrió en este caso.

El procedimiento que permitió la detención de este delincuente y su cómplice se realizó luego de que una brigada policial fuera enviada a la calle Alberti al 300, en la zona de Once, por una alerta relacionada con “movimientos extraños” de un hombre que llevaba puesta una capucha y merodeaba la entrada de un edificio.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el encargado de seguridad del edificio, quien aportó imágenes de cámaras de seguridad en las que se observaba a dos sospechosos intentando forzar con las manos el portón de acceso, sin llegar a dañarlo ni a concretar el ilícito.

Los dos delincuentes detenidos Prensa Policía de la Ciudad

Con los datos recabados, instantes después los policías lograron localizar a ambos imputados en las inmediaciones y concretaron las detenciones en Rincón al 100.

En ese contexto, se estableció que los detenidos guardaban relación con un hecho ocurrido días atrás bajo la misma modalidad en un edificio de Alsina al 2200, donde fueron sustraídas tres bicicletas del sector de garaje.

En el caso interviene el juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del magistrado Martín Sebastián Peluso, quien dispuso la detención de los imputados, según se informó.