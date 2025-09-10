Los videos de la chica que se atrincheró en una escuela de Mendoza con un arma

Este miércoles una adolescente de 14 años ingresó a su escuela ubicada en La Paz, Mendoza, efectuó varios disparos y se atrincheró en el establecimiento educativo. Mientras la Policía local montó un fuerte operativo para evacuar a los alumnos y profesores -nadie resultó herido- y disuadir a la chica para que salga y entregue el arma.

El principal video que se viralizó en redes sociales muestra a la alumna de 14 años con la pistola en su mano derecha caminando a paso firme en dirección al interior de la escuela Marcelino Blanco. Tras ello, se atrincheró, por lo que ya lleva casi cuatro horas encerrada.

Testigos del hecho también registraron a la adolescente ingresar al colegio armada, mientras se oyen los gritos y el pánico del resto de los alumnos que se encontraban dentro del establecimiento educativo.

Los menores evacuados fueron llevados preventivamente y como punto de encuentro al Hospital de La Paz, en donde las autoridades pidieron a los padres que los retiraran. Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, dijo que la mayoría de los menores fueron atendidos por nerviosismo.

Otro de los videos muestra el fuerte operativo de los policías para localizar a la menor y así lograr que entregue el arma.

Luego de dar intervención a personal policial y de Bomberos, se evacuó al resto de los alumnos y se dio paso al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para tratar de convencerla de que salga por sus propios medios.

En tanto, Diario Uno indicó que la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.