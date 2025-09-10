LA NACION

Los videos de la chica que se atrincheró en una escuela de Mendoza con un arma

Poco después de las 9.30, la adolescente de 14 años ingresó al instituto educativo la escuela Marcelino Blanco, ubicado en la localidad de La Paz

Una adolescente de 14 años fue con un arma a la escuela, realizó varios disparos y amenazó a una profesora

Este miércoles una adolescente de 14 años ingresó a su escuela ubicada en La Paz, Mendoza, efectuó varios disparos y se atrincheró en el establecimiento educativo. Mientras la Policía local montó un fuerte operativo para evacuar a los alumnos y profesores -nadie resultó herido- y disuadir a la chica para que salga y entregue el arma.

El principal video que se viralizó en redes sociales muestra a la alumna de 14 años con la pistola en su mano derecha caminando a paso firme en dirección al interior de la escuela Marcelino Blanco. Tras ello, se atrincheró, por lo que ya lleva casi cuatro horas encerrada.

Mendoza: una alumna de 14 años entró armada a su colegio y disparó al menos dos veces

Testigos del hecho también registraron a la adolescente ingresar al colegio armada, mientras se oyen los gritos y el pánico del resto de los alumnos que se encontraban dentro del establecimiento educativo.

Los menores evacuados fueron llevados preventivamente y como punto de encuentro al Hospital de La Paz, en donde las autoridades pidieron a los padres que los retiraran. Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, dijo que la mayoría de los menores fueron atendidos por nerviosismo.

Los Disparos De Una Alumna De Un Colegio En Mendoza

Otro de los videos muestra el fuerte operativo de los policías para localizar a la menor y así lograr que entregue el arma.

Una Alumna Fue Armada Y Disparó En La Escuela Marcelino Blanco

Luego de dar intervención a personal policial y de Bomberos, se evacuó al resto de los alumnos y se dio paso al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para tratar de convencerla de que salga por sus propios medios.

En tanto, Diario Uno indicó que la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.

