Mar del Plata: una modelo denunció que se fue a bailar y le desvalijaron el departamento que alquiló

“Me desvalijaron en Mar del Plata”. De esta manera, una modelo mendocina denunció lo que le ocurrió días atrás en un departamento alquilado con tres amigos para pasar las vacaciones. Celeste Manzur relató, además, que el mal momento ya había comenzado antes, cuando el viernes por la tarde llegaron al inmueble arrendado y no era lo que la propietaria les mostró con imágenes antes de reservar el lugar.

Sobre el hecho delictivo, que tuvo lugar en la madrugada del sábado, la joven de 24 años contó al medio local Uno que los delincuentes les robaron siete valijas llenas de ropa, dos carry-on, una cámara de fotos, una computadora, un iPad, documentos y dinero en efectivo. Ella, una amiga y dos amigos habían salido a bailar.

“A las 6 [del sábado] se me ocurrió pasar por el departamento antes de hacer otra cosa”, relató. “Cuando entré, abrí el portón y vi la ventana abierta. Pensé que eran mis amigos”, recordó. Manzur narró que entonces decidió ingresar al inmueble por la ventana y ahí fue que se encontró “con todo roto, dado vuelta”. Según la modelo, los ladrones se tomaron un fernet antes de retirarse del lugar con el botín.

“Me desvalijaron en Mar del Plata”: el relato de una modelo mendocina que sufrió un atraco en el departamento alquilado por las vacaciones. @celemanzur

La cámara de seguridad de un vecino permitió entender qué ocurrió. Alrededor de las 4.30 de esa madrugada, tres sospechosos llegaron al lugar en un Fiat 147, descendieron del rodado e ingresaron al departamento con normalidad. “Sabían absolutamente todos nuestros movimientos, sabían que no íbamos a llegar temprano, sabían cómo se manejaba el ingreso del lugar y ya iban preparados a robarnos”, denunció Manzur. “Evidentemente, alguien nos vendió”, resaltó al medio local.

Tras ello la joven dijo que la dueña del inmueble les echó la culpa porque supuestamente dejaron la ventana abierta y puso en la lupa a las chicas que estaban en el departamento de arriba, propiedad de la misma locataria. “Se fueron”, contó. Manzur dijo que hicieron la denuncia online desde Mendoza, cuando decidieron regresar tras el mal momento.

“No nos gustó para nada”

En su cuenta de Instagram, Manzur publicó que la mala experiencia con el inmueble alquilado en Mar del Plata comenzó antes del robo: “Buscamos hospedaje en las playas del sur pensando que era lo más seguro y lo más lindo, pero cuando llegamos al lugar no nos gustó para nada. Las fotos no eran nada que ver con lo que habíamos alquilado”.

“La propietaria, que vive arriba, me avisó que no iba a estar y que iban a quedar unas amigas de su hija y que me iba a dejar la llave en una maceta. Entramos como si nada, por un portón de madera. La seguridad era una tablita, no había rejas. Todo espantoso”, agregó la modelo.