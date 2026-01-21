“Seguimos asustados”: el relato del padre de la familia mendocina tras el violento robo en Mar del Plata

Este lunes por la noche, una familia mendocina sufrió el robo de su camioneta Toyota Hilux negra junto con una casa rodante y todas sus pertenencias cuando estaban por llegar a pasar unas vacaciones en Mar del Plata.

El hecho, de naturaleza violenta por el uso de armas de fuego, sacudió al núcleo familiar. El robo se vio agravado por el abandono de los hijos mayores de la familia Matmud, de ocho y nueve años, quienes habían descendido del automóvil cuando los ladrones arrancaron y quedaron solos a la vera de una ruta provincial bonaerense.

Al momento del secuestro del vehículo, el matrimonio y los hijos menores, de seis y dos años, se encontraban dentro de la casa rodante. Los ladrones los hicieron bajar y tuvieron que ser ayudados por vecinos y por efectivos de la policía.

Una vez a salvo y reunidos con sus hijos mayores, quienes fueron encontrados por la policía deambulando por la ruta 226, el padre de la familia, Jesús David Matmud, de 44 años, contó a LA NACION las sensaciones del día después. “Seguimos asustados por lo que pasó. Nos quitaron la plata que traíamos para el viaje, el celular y la valija con la ropa”.

“Pudimos recuperar la camioneta y la casa rodante; la policía la encontró abandonada y la cuidó toda la noche hasta devolvérnosla”. El vehículo fue encontrado en la madrugada del martes en un descampado del barrio Hipódromo de Mar del Plata, a dos kilómetros y medio del lugar del robo, donde había sido abandonado.

Matmud manejó la camioneta, averiada como consecuencia del robo, desde el descampado hasta donde se está alojando su familia, escoltado por camionetas policiales y vecinos de la zona.

Jesús Matmud sacó la camioneta del descampado escoltado por la policía y vecinos

En un video realizado por el propio Matmud se puede observar cómo es escoltado. “Llevo la camioneta que me rompieron, me llevaron la llave, me robaron la llave” explicó en el video.

“Acá atrás, como ven, viene la policía, porque este es un barrio re jodido así que nos viene custodiando la policía. Toda la gente que se ve atrás es la gente que nos ha venido a ayudar. Gracias a Dios la camioneta no está muy golpeada”, expresó Matmud.

La familia se está quedando en la casa de unos amigos que conocieron luego de tantas veces de visitar la ciudad costera. “Vamos a quedarnos en Mar del Plata para arreglar lo roto de la camioneta en el robo y así poder volver para Mendoza”, dijo Matmud.

El hecho

La familia mendocina había frenado a pocos kilómetros del acceso a Mar del Plata, sobre la ruta 226, para higienizarse tras un viaje desde San Rafael cuando fue sorprendida por tres delincuentes armados que aprovecharon que la camioneta Toyota Hilux tenía la llave puesta.

El matrimonio estaba dentro de la casilla rodante con dos de sus hijos, de seis y dos años, mientras que los otros habían quedado en la banquina. Los ladrones encendieron el rodado y avanzaron sin atender los pedidos del dueño, que logró trepar al enganche de la casilla y luego a la caja de la camioneta. Mientras le apuntaban con un arma, lo obligaron a bajar varios metros más adelante y le arrebataron sus pertenencias, aunque accedieron a darle un teléfono para que pudiera comunicarse.

El robo a la familia mendocina en Mar del Plata

En la parte trasera, la mujer consiguió salir de la casilla para rescatar a las dos niñas; estaba desnuda porque se estaba bañando y debió vestirse con ropa que le facilitaron vecinos de la zona. Los asaltantes escaparon con la camioneta, la casilla rodante y los bolsos con dinero, teléfonos y la ropa de la familia, que quedó dispersa en la ruta en plena madrugada. Los dos chicos mayores, que habían visto el inicio del robo desde la banquina, caminaron hasta una escuela cercana y fueron auxiliados por una mujer que avisó a la policía y logró reunirlos con sus padres cerca de dos horas después.

El vehículo apareció al amanecer, semiescondido entre pastizales en un descampado del barrio Hipódromo. Estaba golpeado, pero completo. En la zona casi no hay cámaras de seguridad y el ataque ocurrió en plena oscuridad, en un tramo semirrural que dificulta la identificación de los responsables. El caso se conoció en un momento de fuerte preocupación local por robos violentos y coincidió con los anuncios del Ministerio de Seguridad bonaerense sobre operativos especiales para reforzar los controles durante la temporada.