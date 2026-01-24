Mataron a golpes a un jubilado durante un robo en su casa en el barrio de Saavedra

Un jubilado fue asesinado a golpes durante un robo en su casa, cometido durante la madrugada. La víctima fue sorprendida por ladrones que ingresaron en la vivienda situada en el barrio porteño de Saavedra.

Tres ladrones rompieron la reja que protegía una ventana, entraron en el hogar y atacaron al hombre de 74 años y a su esposa, de 73.

La pareja fue atada y agredida por los delincuentes hasta que el hombre tuvo un infarto generado por los golpes. En ese momento, los ladrones dejaron la casa y la mujer pudo desatarse y pedir ayuda, según indicaron fuentes de la investigación del homicidio.

Todo comenzó cerca de las 5.30, cuando los delincuentes entraron en la vivienda situada en Núñez 4088, entre Estomba y Tronador, en el barrio porteño de Saavedra.

Una vez adentro, agredieron al matrimonio. Les pegaron a las víctimas, las amordazaron y las ataron de pies y manos para revisar la residencia en busca de objetos de valor.

La mujer, quien resultó duramente golpeada, alcanzó a liberarse de sus ataduras y alertó al 911. Su esposo de 74 años no corrió la misma suerte; personal policial y del SAME encontraron su cuerpo sin vida al ingresar en el hogar.

Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que los delincuentes ingresaron a la vivienda forzando una reja de la ventana de la cocina.

Los detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de la Ciudad buscan pistas sobre los autores del homicidio. En procura de trazar la trayectoria seguida por los delincuentes al acercarse a la vivienda y al alejarse de la zona del crimen, los investigadores analizan las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad pública y privadas ubicadas en la zona del crimen.