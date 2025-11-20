Mataron a una joven cuando huían tras asaltar una carnicería en Villa Madero

Un grupo de delincuentes mató a una joven que viajaba en moto con su pareja en Villa Madero, partido de La Matanza. Según fuentes policiales el violento episodio ocurrió a las 20.36 en la esquina de Rivero y Paunero, cuando el ladrón que conducía un Fiat Siena blanco cruzó a toda velocidad esa intersección y chocó contra la moto en la que viajaba la pareja.

Ambos jóvenes salieron despedidos y cayeron contra el pavimento. Mientras que los asaltantes huyeron. A pocos metros del Fiat Siena pasó un Peugeot 208 blanco, con otro integrante de la banda. Ese vehículo había sido robado minutos antes al dueño de la carnicería situada en Pedernera y Rivera.

A partir de la reconstrucción del violento episodio, los investigadores establecieron que los conductores de ambos vehículos escapaban luego de asaltar la carnicería.

El dueño de ese comercio reconoció el Fiat Siena blanco del que descendieron los asaltantes que le robaron la recaudación del día y su Peugeot 208 blanco.

Minutos después, cuando huían los delincuentes atropellaron la moto en la que viajaba la pareja y mataron a la joven.

Hasta anoche, la policía no había logrado apresar a ningún sospechoso, aunque la tragedia quedó grabada en la cámara de seguridad de la esquina de Paunero y Rivera.

Se trata del segundo homicidio en pocas horas en el conurbano. Un joven, de 21 años, fue asesinado a balazos cuando regresaba a su casa después de haber ido a entrenar en bicicleta con una amiga.

Según relató Kiara, la amiga de la víctima, dos delincuentes los interceptaron en la colectora sur de la autopista Riccheri a la altura del distribuidor que enlaza con la autopista Ezeiza-Cañuelas, en el acceso al Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe), en el límite entre Ezeiza y Esteban Echeverría.