“Me daba miedo decirle que me quería ir”, el desgarrador testimonio del chico violado

Su testimonio es desgarrador. Es el recuerdo de una pesadilla que no termina. “Tuve una mezcla de sentimientos. Sentía que quería salir corriendo, tenía miedo, me daba miedo decirle que me quería ir. No sentí que fuera libre para decirle que no, ni de irme cuando quisiera. Tenía miedo a la reacción que fuera a tener en caso de decirle que no quería”.

Eso dijo ante la Justicia el adolescente de 14 años que los últimos días de enero pasado fue abusado sexualmente por un docente, un inspector de escuela y un diseñador de moda en Dolores, la ciudad bonaerense donde vive con sus padres. Producto de los ataques sexuales que excedieron su consentimiento fue contagiado de VIH y sífilis.

Ayer, el juez de Garantías de Dolores Mariano Cazeaux dictó la prisión preventiva de los tres sospechosos: Cristian Guevara, de 37 años; Jorge Santander, de 24, y Pablo Chiavola, de 52.

Cuando la víctima hablaba de que tenía “miedo a la reacción”, se referiría a Chiavola, que es actor, trabajó como inspector de escuelas y quedó preso acusado de los delitos de facilitación de imágenes pornográficas a menores de edad, abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud de la víctima y facilitación de pornografía.

La víctima conoció a sus agresores sexuales después de haber instalado en su teléfono celular la app Grindr, enfocada en el público LGBTIQ+.

“El 27 de enero pasado, a la noche, instalé Grindr. Usé la aplicación entre las 20 y la 1 [del día siguiente] con el fin de contactar a alguien y tener un encuentro sexual. Yo nunca había mantenido relaciones sexuales con otras personas. Me registré con un nombre falso, ahora no recuerdo cuál utilicé. Pese a ser menor de edad, consigné la edad de 18″, dijo la víctima, según consta en el expediente judicial.

Pocas horas después lo contactó Guevara, el docente. “Intercambiamos mensajes y fotos de nuestros cuerpos desnudos, sin que se me viera el rostro”, recordó el chico. Arreglaron encontrarse a las 8 del 28 de enero.

“ Cuando terminó nuestro encuentro, él me dijo que era profesor y que si yo llegaba a ser su alumno no volveríamos a mantener relaciones sexuales. También me dijo que no le contara a nadie porque podía perder su trabajo ”, afirmó la víctima.

Cristian Guevara, el docente detenido

Guevara quedó preso, acusado de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual agravado, corrupción de menores agravada y facilitación de imágenes pornográficas a menores de edad.

El 29 de enero, el mismo día que fue abusado por el inspector de escuela, pero a la tarde, la víctima se encontró con Santander, al que definió como “amigo de Guevara”, en la misma casa donde había estado con el docente.

“A las tres personas con las que tuve encuentros sexuales les dije que era menor de edad. Ellos sabían perfectamente que estaban manteniendo relaciones sexuales con un menor de edad y ninguno de ellos me habló de cuidados o protección en los actos sexuales”, dijo la víctima, según surge del expediente judicial.

La acusación que pesa sobre Santander es de corrupción de menores, abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual y facilitación de imágenes pornográficas a menores de edad.

Grindr fue la aplicación por medio de la cual los abusadores contactaron a la víctima

A los pocos días de los abusos, los padres observaron cambios en la conducta y en el ánimo de su hijo. Después, el chico comenzó a experimentar problemas de salud: fiebre muy alta y vómitos.

Fue derivado a un hospital de La Plata, donde estuvo internado cuatro días, entre el 16 y 20 de febrero pasado. Después de una serie de estudios le diagnosticaron que se había contagiado VIH y sífilis.

La víctima les contó a sus padres todo lo que había padecido desde que había instalado la app Grindr en su teléfono celular. Entonces, después de hacer una consulta con un abogado de su confianza, decidieron hacer la denuncia.

“En medio del sufrimiento, los padres del chico abusado decidieron hacer la denuncia. Era la única manera de que otros adolescentes no se convirtieran en víctimas de estos agresores. Fue una decisión altruista“, dijo a LA NACION el abogado César Sivo, quien junto con su colega Federico Fourquet representa a la familia del adolescente.

Tras la denuncia, la investigación recayó en la fiscal de Dolores Mónica Ferre; con la colaboración de detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró identificar a los tres sospechosos de los ataques sexuales.

Como se dijo, tras la denuncia de los padres la víctima declaró en Cámara Gesell. La audiencia fue llevada adelante por una psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Fiscalía General de Dolores.