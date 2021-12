“Me dijo que me iba a matar si hablaba”: denunció a su profesor de tenis por abusar de ella cuando tenía 14 años

Una joven de 29 años decidió contar de manera pública los abusos sexuales que sufrió por parte de quien fuera a sus 14, su profesor de tenis, Ariel Gallero, en el Club Atenas de Río Cuarto, Córdoba. La institución, a pesar de estar al tanto de las denuncias que ella había realizado en la Justicia hace tiempo y que había más acusaciones en su contra, lo mantenía en su plantel, hasta esta semana cuando se vio reflejada en los medios.

“Poder contar mí historia para ayudar a otras víctimas, que a partir de publicar esta causa, se animen a denunciar a este y otros agresores también, para poder reparar todo esto poder contar mí historia para ayudar a otras víctimas”, dijo Estefanía Lisa, la joven que ganaba torneos hasta que conoció a quien ella llama “un monstruo”, en diálogo al medio local Otro Punto.

Ariel Gallero, profesor de tenis imputado por abuso sexual reiterado

La primera denuncia en contra de Gallero la hizo a los dos años de los abusos, en la Comisaría Banda Norte, pero quien la atendió, a pesar de que ella era una menor de edad, le dijo que lo hacía perder el tiempo porque el profesor la iba a amenazar con pegarle un tiro y ella iba a volver con él a la semana.

La segunda denuncia la hizo en febrero de 2019 al saber que el hombre seguía abusando de menores, ante la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y, posteriormente, en la Unidad Judicial N° 1.

Así, Gallero ha sido imputado por “los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por la condición de encargado de la educación en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal reiterado y calificado por la condición de encargado de la educación, todo en concurso real”.

Además, conocida la denuncia en su contra, sumó otra imputación por amenazas y le dictaron una perimetral. Debido a esas amenazas, Stefanía sale de su casa con un botón antipánico que le entregaron en Tribunales.

Recién esta semana, luego de que Estefanía hiciera pública su denuncia en los medios locales, el Club Atenas lo desvinculó, según informó Telediario Digital.

Una historia de abusos

Estefanía explicó al medio local Otro Punto que ella conoció a Gallero cuando ella tenía 13 años y él 28. Era una niña que ganaba campeonatos y tenía trofeos, hasta que él fue su profesor.

Lo primero que hizo este hombre fue ganar la confianza de sus padres que pasaban por una situación complicada económicamente y habían decidido sacarla del club Atenas. Gallero les ofreció darle un espacio en el Club Atenas e impulsar su carrera deportiva sin cobrarles nada.

“Me cambió los horarios y me hizo ir a entrenar en horarios nocturnos. Como terminábamos tarde de entrenar se ofreció a llevarme a mi casa. Mientras tanto eran constantes las alusiones que hacía todo el tiempo sobre mi cuerpo. Todos comentario de índole sexual, sobre mi cola, mis lolas, permanentemente. A mi me incomodaba, pero algo estaba acostumbrada porque en el colegio también me solía pasar. También decía que yo no parecía de 13, que tenía el aspecto de una mujer”, contó Estefanía.

Certificado de la grave imputación contra Ariel Gallero

Cuando ella cumplió 14 años, en octubre de 2006. “Me quiso llevar a mi casa, pero se desvió para Villa Dálcar. Paró en la rotonda, apagó el auto y se me vino encima. Me besó. En ese momento yo sentí asco, sabía que eso estaba mal pero no pude decir nada”.

El primer abuso con acceso carnal fue al siguiente fin de semana Gallero la llevó a Estefanía a un hotel alojamiento, el Moon, donde ingresó gracias a que el hombre la hizo agachar para que no la vieran. “Me dijo que mejor íbamos a algún lugar donde pudiéramos estar tranquilos, cuando entramos en la habitación me asusté al ver la cama. Me besó otra vez e intentó desvestirme por la fuerza. Cuando me opuse me empezó a decir lo que repitió durante años: “soy la única posibilidad que tenés para que juegues al tenis”.

Orden de restricción del Juzgado que le impide a Gallero acercarse a Estefanía Lisa

Tras ese día, los abusos se hicieron constantes. Estafanía contó que él la amenazaba: “Me dijo que no tenía que contar nada porque si no iba a prender fuego mi casa con toda mi familia adentro”. Incluso un día le mostró que llevaba un arma en la gaveta del auto y le dijo que si ella lo denunciaba la mataba.

Además, comenzó a maltratarla a la hora de entrenar, la insultaba, la empujaba y l tiraba de los pelos si ella no rendía. La historia de terror de Estefanía se repitió entre sus 14 y 16 años. Hasta que un día ella les dijo a sus padres que el hombre era su novio. Pero ellos no hicieron nada.

En 2009/2010 se discontinuaron los abusos de Gallero sobre ella. La explicación de Estefanía es que “simultáneamente otra chica que tenía 15 años”.

En septiembre de 2010 finalmente pudo enfrentar a su mamá y a su papá y les contó todo lo que había vivido. Ella hacía terapia y la profesional les dijo a sus padres que debían hacer la denuncia. “Yo le rogué a mi mamá que no lo denunciara porque quería seguir jugando al tenis pero después no pude más y lo abandoné, fue exactamente el 5 de septiembre de 2010. En marzo del 2019 intenté regresar pero el primer día que estuve en una cancha, cuando mi raqueta golpeó la primera pelota, tuve un ataque de pánico espantoso y comencé a llorar desconsolada”, contó.

Estefanía decidió hacer la denuncia formal en diciembre de 2019 , el 27 de diciembre las actuaciones fueron elevadas a la fiscalía N° 1 a cargo de Pablo Jávega. Ella contó que se animó gracias a que Thelma Fardín relató que Juan Darthés la había violado.

El 30 de septiembre de este año llegó la imputación. Jávega citó a Gallero a prestar declaración indagatoria el 2 de noviembre, éste concurrió pero se abstuvo de declarar. El lunes de la semana pasada le realizaron la pericia psiquiátrica y el próximo 3 de febrero tendrá que someterse a la pericia psicológica.