“Me muero, ma”: tiene 13 años y fue apuñalada por dos delincuentes que le robaron el celular cuando iba a la escuela

Una chica de 13 años fue apuñalada por dos hombres que la asaltaron en la vía pública para robarle el celular, a las 6.54 de la mañana de ayer, en Florencio Varela, cuando se disponía a tomar el tren para ir a su escuela. La adolescente, que según los médicos que la trataron se encuentra fuera de peligro, fue trasladada de urgencia a una unidad de pronta atención donde se constataron cinco heridas cortantes en brazos, piernas, rostro y abdomen.

“Todos los días salimos temprano con mi hija porque ella se tiene que tomar el tren para ir al colegio y yo la acompaño a la estación, donde se encuentra con otros compañeritos”, contó hoy Daisy, la madre, al explicar lo sucedido en la mañana del lunes.

Ayer, ambas salieron de su casa del barrio Villa Argentina, Florencio Varela, cuando la adolescente fue interceptada en la esquina por dos hombres que le arrebataron el celular y la apuñalaron.

“Salimos a las 6.54 y ella se toma el tren, que está a siete cuadras, 7.20. Ella siempre suele correr adelante mío, entonces corrió y dio vuelta a la esquina y es cuando escucho que grita y corro y la veo agachada y me dice ‘Me muero, ma’ y se cae”, dijo Daisy en comunicación telefónica con TN.

La mujer explicó que no pudo ver a los asaltantes, pero que su hija le contó que eran dos hombres que intentaron sacarle su bolso. “Como ella no lleva mochila, lleva un morral cruzado, la cortaron por todos lados. Me dijo que tenían un cuchillo grande. Tiene cortes y rasguños en el cuello y en las rodillas. Fue un segundo, todo pasó muy rápido. Un vecino me ayudó a levantarla”, relató la madre.

Gracias a la intervención de los vecinos, la chica fue trasladada a una Unidad de Pronta Atención (UPA) y ayer mismo recibió el alta luego de que los médicos le suturaran el abdomen, el rostro, un brazo y ambas piernas. “Me dijeron que las heridas no son muy profundas. Yo se las tengo que curar”, explicó.

Más tarde, la víctima fue entrevistada por el canal Crónica TV en su hogar, con permiso de su madre, y dijo: “Me apuñalaron en la panza y la cara. Otro me agarró para quitarme el celular, eran grandes. Yo pensé que iban a tomar el tren. Me agarró del brazo para quitarme el celular y grité por ayuda y vino mi mamá y se fueron corriendo los dos”.

La madre y otros vecinos hicieron la denuncia en la Comisaría 2da. y le pidieron por favor a los agentes que hagan algo para evitar tanta violencia. Además, la mujer contó que no es la primera vez que le roban y que la semana pasada ella y unos compañeros que volvían del colegio fueron abordados por delincuentes.

“La Policía nos dice que no entra en Villa Argentina por las zanjas. Las ambulancias tampoco ingresan porque las calles son un desastre. Yo amo a la Argentina, es el país de mis hijos, voy a dar la vida por mis hijos, pero tiene que haber solución y el Gobierno tiene que hacer algo”, comentó Daisy a Crónica TV.

“Ya no podemos salir así, todos los días alguien dice que le robaron, están en peligro nuestros hijos. Mi hija recién ahora puede dormir. Yo no sé qué hacer, porque le dieron reposo por cuatro días y el viernes tiene que volver al colegio y tenemos que pasar por ahí de nuevo”, expresó con desesperación.

“Mi niña está preocupada porque esta semana tiene exámenes, me dice que tiene que ir al colegio. Ella es muy estudiosa. Es una niña muy buena muy amable, no le tenía que pasar esto”, cerró Daisy.