Misterio en Victoria: se fue a pasear a las termas, no regresó al tour a tiempo y lo encontraron muerto 10 días después

El domingo 5 de diciembre, Roberto Ríos, vecino de Rosario de 57 años, viajó con un tour a las termas de la ciudad entrerriana de Victoria. El hombre alcanzó a entrar al complejo, pero los coordinadores le avisaron luego a la familia que habían perdido su rastro. Tras 10 días de intensa búsqueda, el cuerpo sin vida de la víctima fue hallado ayer en las inmediaciones del parque. La hija denunció que quienes lo trasladaron en la combi “lo abandonaron”.

“Ese día a la noche, la coordinadora del tour me avisa que mi papá no había llegado en el horario de regreso y que el tour se volvió”, contó Jésica Ríos al medio local Rosario3. La mujer, que remarcó que el teléfono de su padre estaba apagado, radicó la denuncia y viajó luego a Entre Ríos con su abuela. Contó asimismo que “jamás” su padre había desaparecido.

Confirman que encontraron muerto en una laguna de Victoria al turista rosarino que estaba desaparecido, se llamaba Roberto Ríos y tenía 57 años

Al llegar al lugar, los responsables del viaje le dijeron que, aparentemente, su padre se sintió mal en un momento del viaje, aunque no le dieron más especificaciones, según explicó. La teoría de que no estaba en buenas condiciones de todos modos no convence a la mujer, quien observó las cámaras de ingreso al parque termal, confirmó que Ríos había entrado, y no percibió nada que la hiciera sospechar.

“No lo vi a mi papá mal”, declaró al respecto Jésica, que no pudo ver qué ocurrió dentro del parque porque no hay registro fílmico en el interior del predio.

Después de 10 días de búsqueda, la Policía de Entre Ríos confirmó ayer que encontró en una laguna de la zona de Victoria el cuerpo sin vida de Ríos, reportaron los medios locales. El punto del hallazgo se encuentra a unos 400 metros del parque termal. Fuentes policiales reportaron que el cuerpo estaba en “avanzado estado de descomposición”.