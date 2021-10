Motochorros al ataque: violento asalto a una joven embarazada

Una joven embarazada y su pareja vivieron una pesadilla cuando fueron atacados por dos motochorros que, armados, les robaron cuando se dirig铆an a trabajar.

El violento episodio ocurri贸 ayer a las 6.30 en Isidro Casanova, en La Matanza y el ataque qued贸 registrado por una c谩mara de seguridad.

En las im谩genes se observa como una moto que circula con dos personas frena de golpe, y quien viajaba de acompa帽ante, vestido con un buzo rojo y con una mochila, se baja del veh铆culo e intercepta a una mujer embarazada y a su pareja que caminaban por la vereda y los amenaza con una pistola.

Robo a embarazada por motochorros en Isidro Casanova

En una entrevista con el canal de noticias LN+, Cecilia, la v铆ctima, cont贸 que est谩 embarazada de siete meses. 鈥淟o 煤nico que le ped铆 al ladr贸n es que me dejara sacar el DNI y el carnet de la Obra Social, que lo necesito. No pod铆a reaccionar, hablar, me qued茅 tildada. Me sac贸 la billetera, no era mucha plata, pero se la llev贸 igual鈥, relat贸.

Despu茅s de apoderarse de las pertenencias de la v铆ctima, el delincuente se subi贸 a la moto conducida por su c贸mplice para despu茅s escapar.

Adri谩n, la pareja de Cecilia, quien trabaja como chofer de colectivo, dijo que tampoco pudo reaccionar y se mostr贸 muy afligido porque su beba 鈥渢odav铆a no naci贸 y ya sufri贸 un delito鈥.

鈥淟e ped铆 que no le haga nada a ella [por Cecilia], le dimos todo, el celular m铆o, pero quer铆an m谩s. En eso, me escuch贸 una vecina que accion贸 la alarma vecinal. Mi mujer le dio una billiterita [sic]. 驴Qu茅 vas a llevar al trabajo; lo m铆nimo para el almuerzo del mediod铆a? Gracias a esa vecina, un mill贸n de gracias, no pasaban m谩s los minutos o los segundos, pareci贸 una eternidad鈥, sostuvo Adri谩n.

El joven explic贸, adem谩s, que los motochorros le ven铆an 鈥渁puntando con el r茅volver de antes鈥, y que lo enca帽onaron en la cabeza. 鈥淵o me qued茅 tranquilo, somos gente de trabajo, espero que la Justicia haga su trabajo y que cambien las leyes. Espero en un futuro poder salir a andar en bicicleta con mi hija ella, como era antes鈥.

El colectivero confirm贸 que hizo la denuncia en la comisar铆a de la zona y se lament贸 porque muchas veces las v铆ctimas de delitos no lo hacen.

鈥淪iempre lo miro por la tele, y hoy me toc贸 a m铆. Siempre suben pasajeros que me dicen 麓me acaban de robar, no s茅 que hacer麓, y yo les digo sub铆, que te llevo. Queremos m谩s seguridad, no podemos vivir m谩s as铆, basta, nosotros somos los que trabajamos y levantamos el pa铆s, todos los d铆as鈥, sostuvo el joven, con impotencia e indignaci贸n.