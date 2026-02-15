Motochorros asesinaron a un agente del servicio penitenciario que trabajaba como repartidor

Un oficial del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que realizaba tareas de reparto fue asesinado a balazos durante un robo en la localidad de José C. Paz. El ataque ocurrió el sábado por la noche en el cruce de Gaspar Campos y la Ruta 197, una zona de alto tránsito donde la víctima había detenido su motocicleta en un semáforo. Según las primeras informaciones, al menos cuatro delincuentes participaron del asalto.

Fuentes policiales indicaron que el funcionario, identificado como Alberto Javier Ávalos, viajaba en una moto GLH 150 y estaba acompañado por una mujer, que resultó ilesa. Ambos estaban vestidos de civil. En ese punto, los asaltantes se aproximaron en dos motocicletas, una de ellas tipo enduro de color verde flúo, y lo rodearon con el objetivo de robarle el vehículo y otras pertenencias. Toda la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad pública.

De acuerdo con los testimonios iniciales y con lo que pudo verse en las cámaras, Ávalos accedió a entregar sus pertenencias en un primer momento. Sin embargo, en medio de la maniobra de los asaltantes, desenfundó su arma e intentó identificarse como personal penitenciario. La reacción provocó un intercambio de disparos. En los registros fílmicos se escuchan, al menos, tres detonaciones.

Uno de los proyectiles impactó en el cuerpo del penitenciario, que presta servicios en el penal de Marcos Paz. Tras el ataque, los delincuentes escaparon. Se llevaron algunos objetos personales de la víctima, pero no lograron apropiarse de la motocicleta. La mujer que viajaba con él no sufrió lesiones.

Vecinos y comerciantes que se encontraban en las inmediaciones se acercaron para asistirlo. Pocos minutos después, Ávalos fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante. Según fuentes policiales, ingresó consciente, pero se descompensó minutos más tarde.

Fuentes sanitarias indicaron a LA NACION que el uniformado ingresó con “ heridas registradas en tórax, lateral izquierdo, sin orificio de salida. En shock hipovolémico, realiza paro cardíaco, se efectúa RCP, sin obtener respuestas positivas ”.

Los médicos le realizaron maniobras de reanimación, aunque no lograron revertir el cuadro y el hombre murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Desde la Secretaría de Seguridad local informaron que se iniciaron tareas para identificar a los atacantes. Las medidas incluyen el análisis de registros de video públicos y privados, además de la toma de testimonios a personas que se encontraban en la zona en el momento del ataque.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 23 de Malvinas Argentinas del departamento Judicial de San Martín y la comisaría 1ª de José C. Paz, partido de La Matanza.

Los investigadores buscan determinar la trayectoria de las motos antes y después del hecho, con el objetivo de establecer si los asaltantes venían siguiendo a la víctima o si actuaron al verla detenida en el semáforo.

En tanto, está previsto que esta tarde se realice la autopsia al cuerpo del uniformado.

Otros cuatro uniformados muertos

El crimen se suma a otros cuatro integrantes de fuerzas de seguridad muertos este año en el conurbano: el último había ocurrido el 10 de febrero, cuando el policía bonaerense Alejandro Núñez fue muerto en Villa Domínico durante la persecución de una camioneta robada

Un día antes que el homicidio de Núñez, quien se desempeñaba en la División Motorizada de la policía bonaerense, Daniel Alejandro Benítez, de 42 años, retirado de la Policía de la Ciudad, en 2022, fue asesinado por un delincuente que se hizo pasar por pasajero cuando conducía un auto para una aplicación de viajes en el barrio Libertador, del partido de San Martín.

Según la reconstrucción del crimen realizada por los investigadores policiales, Benítez llegó en su Fiat Cronos rojo a la esquina de El Pensamiento y Folch para encontrarse con un pasajero.

Pero Benítez no sabía que en realidad, esa convocatoria era una emboscada. Allí fue amenazado por un delincuente. Benítez se identificó como policía, impartió la voz de alto y el agresor le disparó dos balazos.

El 3 de febrero pasado, en Merlo, fue asesinado el policía federal retirado Julio César Reyes, de 58 años. El efectivo fue atacado cuando salía de su casa, en Medrano, entre Güemes e Independencia, de Merlo. Al menos tres delincuentes interceptaron al policía retirado y, a punta de pistola, exigieron que entregara su Peugeot 208. En ese momento Reyes intentó sacar su arma y uno de los delincuentes lo mató de un tiro en la cabeza.

Santiago Oleksiuk, de 27 años, quien se desempeñaba en la policía bonaerense, fue el primer efectivo asesinado este año. Lo mataron durante un allanamiento a un búnker de venta de drogas en La 18, el asentamiento situado en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín.

Durante el procedimiento, en el que Oleksiuk y otros dos uniformados se toparon con la resistencia armada de los dealers, murió un narco y resultaron heridos otros dos efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), uno de ellos, de gravedad.