Motochorros balearon a un vecino de Lanús y le robaron el auto

Un vecino de Lanús fue baleado por motochorros cuando se resistió a que le robaran el auto en la puerta de su casa. La víctima recibió un tiro en una de sus piernas y, y tras ser intervenido quirúrgicamente, se encuentra fuera de peligro.

Todo sucedió ayer a las 13.42, cuando Jorge Luis Quiroz, de 55 años, salía de su casa, situada en Bouchard al 1700, en Lanús Este, con su Renault Logan gris, según fuentes policiales y judiciales.

Lanús: motochorros balearon a un vecino y le robaron el auto

Después de cerrar el portón del garaje, Quiroz fue sorprendido por dos motochorros que llegaron de contra mano.

Uno de los ladrones, mientras le apuntaba con un arma de fuego, le revisaba los bolsillos del pantalón en busca de las llaves del auto. En un descuido del motochorro, Quiroz intentó reducirlo y se trenzaron en lucha.

El delincuente, entonces, comenzó a golpearlo con la culata del arma y como la víctima seguía con su resistencia, le disparó en una pierna.

Después del disparo, uno de los ladrones se subió al auto de la víctima y se fue. El otro lo siguió en la moto. Toda la secuencia del ataque fue grabada por una cámara de seguridad.

Quiroz fue trasladado al hospital Narciso López, donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Lanús Silvia Bussano, con la colaboración de personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Fuentes de la investigación informaron que, poco después del robo, fue detenido un sospechoso cuando circulaba en la moto utilizada durante el hecho, una Gilera Smash 110.

También, tras un rastrillaje, fue hallado en Quilmes el auto robado a la víctima.