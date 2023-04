Muerte y misterio en Retiro: qué buscaron en los departamentos del empresario investigado y de la modelo fallecida

escuchar

En la resolución donde dictó la falta de mérito y ordenó la libertad de Francisco Sáenz Valiente, quien estuvo detenido 19 días por la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la modelo brasileña que el 30 de marzo pasado, a las 9.18, falleció al caer al vacío desde un sexto piso en circunstancias aún no esclarecidas , el juez Martín Del Viso ordenó allanar los departamentos del empresario bajo sospecha, situado en Libertad 1542, Retiro, y de la joven fallecida, en Doblas al 900, Parque Chacabuco.

Los allanamientos se hicieron entre ayer y hoy a la mañana y estuvieron a cargo de personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. El operativo en el inmueble del empresario, según se desprende de la resolución del juez Del Viso, tenía como objetivo “secuestrar todo tipo de estupefacientes y/o aparatos tecnológicos y/u otros elementos de interés para la investigación que puedan hallarse en el interior de la caja fuerte existente en el interior de esa unidad funcional” .

Además, en el allanamiento se debía “ inspeccionar la habitación del imputado y la cama o camilla de masajes allí guardada para buscar material biológico, sean cabellos y restos cutáneos, que permita cotejar ADN, como así también cualquier otro material que pueda determinar que la damnificada haya permanecido en esa cama o camilla o en el interior del dormitorio, debiendo secuestrarse para su análisis las sábanas almohadas y fundas, cubrecama y manta o cualquier otro elemento de esas características ”.

Según pudo saber LA NACION de fuentes de la investigación, el operativo en el departamento de Sáenz Valiente empezó ayer a la tarde y terminó hoy a las 0.30.

“En la caja fuerte que el juez dispuso abrir no se encontró nada de interés para la causa. El objetivo era buscar dinero, estupefacientes y armas, pero el resultado fue negativo”, dijo una fuente de la investigación.

Del Viso dispuso también que del operativo participara la División Laboratorio Químico de la fuerza de seguridad porteña y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) de la Procuración General de la Nación.

“Personal de Criminalística secuestró ropa, sábanas, frazadas y otros elementos que pueden resultar de interés para los investigadores y que será analizado en laboratorio”, agregaron las fuentes consultadas.

El allanamiento en el departamento donde vivía la joven modelo brasileña fallecida, en Doblas al 900, se hizo esta mañana.

“ Solo había documentación. Tras una consulta a los funcionarios judiciales, se determinó que no se secuestrara nada de lo que había porque no tenía valor para la investigación ”, explicaron voceros del caso.

Rodrigues Santos Gomes tenía 26 años. Murió a las 9.18 del 30 de marzo pasado cuando, según el expediente judicial, en un estado de aparente desesperación eufórica, terror y llantos, que podría haber estado causado por el consumo de los estupefacientes y el alcohol, cayó al vacío por una ventana del departamento de Sáenz Valiente que da a un pulmón del edificio.

La joven brasileña llegó al departamento del empresario a las 3.21 del 30 de marzo pasado en su camioneta 4x4. Estaba acompañada por Juliana Magalhaes Mourao y Dafne Gutiérrez Santana. Sáenz Valiente estaba con su amiga Lía Figueroa Alves. Los cinco tomaron bebidas alcohólicas, escucharon música y consumieron drogas.

La autopsia determinó que la modelo brasileña murió como consecuencia de “politraumatismos” y “hemorragias internas y externas” y en las consideraciones médico-legales se dejó asentado que una caída desde un sexto piso como en este caso –de menos de 50 metros–, en medicina legal se conoce como “defenestración”.

“Las dudas, como puede observarse, parten del ámbito privado en el que sucedieran los hechos, pues fue dentro de un departamento y lejos de la vista de terceros imparciales, y si bien se oyeron gritos o alguna otra persona advirtió la caída de la víctima al vacío, todo sugeriría que el desenlace ocurrió sin siquiera la presencia de la única testigo [por Magalhaes Mourao, amiga de la joven fallecida y del empresario] que estuviera en el sitio durante el confuso episodio. De aquí que la prueba no llegue a aclarar realmente lo sucedido ni revela cuál fue el contexto de los acontecimientos, y si bien es cierto que para remover los obstáculos que suelen presentar este tipo de casos se aplica un criterio probatorio amplio, aun en su máxima expresión, pues configuraría un supuesto de violencia de género extrema, las presunciones no llegan a disipar las dudas en torno a la acusación”, explicó el magistrado en su resolución donde dictó la falta de mérito, es decir que, por el momento, no existen elementos para sobreseer o procesar al empresario.

