“No entiendo cómo alguien que mató a mi hijo puede estar en su casa”, dijo el padre de Thiago Correa

Fabián Correa, padre de Thiago, el chico de 7 años que murió al recibir un balazo durante un tiroteo que se produjo a casi 200 metros de la parada donde ambos esperaban el colectivo, en Ciudad Evita, expresó su indignación tras conocer que el policía autor del disparo que segó la vida de su hijo fue excarcelado tras un cambio de calificación del hecho.

En dialogó con la agencia Noticias Argentinas, Correa dijo: “La noticia me cayó para el culo, pero tengo tanta rabia, tanta bronca, que no entiendo que una persona que mata a mi hijo pueda estar ahí, como si nada, en su casa”.

El trágico hecho se produjo el 4 de junio pasado, cuando Facundo Aguilar Fajardo se tiroteó con los ladrones que intentaron robarle mientras estaba con su familia. Fue durante ese enfrentamiento armado que el niño recibió un impacto letal.

“Estamos viviendo una cosa loca. Yo no entiendo, yo estoy sufriendo, sufro todo el día. Estaba tranquilo hasta que me llegó esta noticia”, dijo el padre del niño y agregó: “Como dicen los fiscales, la causa sigue, pero él tenía que estar preso en estos momentos, no en su casa”.

El momento del tiroteo donde balearon a Thiago Correa

Correa también se refirió a la actuación judicial en el caso: “No entiendo la postura del juez, pero bueno, qué sé yo, tendrá sus motivos. Yo eso no lo entiendo. Quiero que vean el dolor que tengo. Además, tengo mucha bronca y mucha angustia”.

Finalmente, agregó que se realizará una manifestación en el lugar donde asesinaron al niño, para repudiar la resolución de la Justicia de La Matanza, que este martes excarceló a Aguilar Fajardo, al tiempo que dictó la prisión preventiva para los tres delincuentes que participaron del asalto: Uriel Alexis Montenovo, de 21 años; Uriel Emanuel Leyva, de la misma edad, y Joaquín López Otto.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza le impuso al agente una serie de medidas que deberá cumplir tras su excarcelación, entre las cuales se cuentan no poder portar armas de fuego, ni acercarse o tener contacto por ningún medio con la familia del niño. Tampoco podrá ausentarse de su domicilio por más de 24 horas y deberá presentarse dos veces al mes en el Juzgado de Garantías del distrito.

Además, la fiscalía rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por su defensa y modificó la imputación. Había sido arrestado por homicidio por dolo eventual; ahora, Aguilar Fajardo está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en exceso de legítima defensa, lesiones graves y homicidio culposo.

En tanto, la Justicia matancera consideró que los tres acusados del intento de robo actuaron en banda, en un lugar poblado, con un arma no apta para el disparo y con la participación de un menor de edad. Por eso, les dictaron la prisión preventiva.