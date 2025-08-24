“No se rompe ni a palos”: se filmaron destruyendo dos escuelas en Chapadmalal y los vecinos los identificaron

La madrugada del sábado dejó una escena desoladora en Chapadmalal. Dos adolescentes, de 14 y 18 años, ingresaron a las escuelas Primaria N°60 y Secundaria N°43 con un único propósito: destruir. Armados con palos y fierros, rompieron puertas, arrojaron sillas y vandalizaron paredes. Todo quedó registrado en un video que ellos mismos difundieron en redes sociales, entre risas y comentarios burlones. “No se rompe ni a palos”, se escucha decir a uno mientras golpea una puerta de vidrio.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y fueron clave para la identificación de los responsables del hecho. El mayor quedó a disposición de la justicia ordinaria; el menor, bajo intervención del fiscal de menores, Marcelo Yáñez Urrutia. Según fuentes oficiales, los jóvenes no son oriundos de Mar del Plata y uno está al cuidado del otro. Vecinos del barrio aportaron testimonios que permitieron confirmar sus identidades.

El episodio generó una fuerte reacción institucional. El intendente Guillermo Montenegro compartió los videos en sus redes y expresó su indignación: “Estos menores que se ríen del daño que están causando en una escuela son producto de una generación que no tiene respeto por las cosas, ni por la gente, ni por las instituciones”. En otro mensaje, vinculó el hecho con una crítica política: “Son un resultado más de la década ganada. Qué estado presente ni qué estado presente”.

Estos menores que se ríen del daño que están causando en una escuela son producto de una generación que no tiene respeto por las cosas, ni por la gente, ni por las instituciones, ni por el trabajo, ni por la educación.



Les enseñaron que está bien, que pueden hacer lo que… pic.twitter.com/CZAUaGY34V — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 23, 2025

También se pronunció la presidenta del Consejo Escolar, Mónica Lence, quien calificó las imágenes como “crudas” y recordó que el establecimiento ya había sido blanco de ataques anteriores. “Esta escuela la vandalizaron un montón de veces. En dos oportunidades le rompieron el tanque de agua y sale una fortuna arreglarlo”, señaló. En declaraciones radiales, Lence agregó que “encuentran todas las maneras para ingresar” y que “no es la única escuela que pasa esto”.

En el barrio Autódromo, otro establecimiento llegó a ser asaltado todos los días sin que se lograra frenar los ataques. “Fui a denunciar y nunca me llamaron”, lamentó Lence. En el caso de Chapadmalal, ya se presentó la denuncia formal y se entregaron los videos como prueba.

Vecinos de la zona también manifestaron su preocupación. “Esto viene desde hace tiempo. Estamos pidiendo seguridad las 24 horas”, dijo una de las personas que compartió las imágenes con medios locales. A pesar de los destrozos, no se registraron robos, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un acto deliberado de destrucción. “Es como un desafío”, agregó Lence, quien también planteó la posibilidad de que haya consumo problemático de sustancias detrás del comportamiento.