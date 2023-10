escuchar

Un ladrón asaltó a un local de comida rápida en Núñez, a metros del Monumental, mientras la selección argentina jugaba su partido contra Perú en Lima en la noche del martes, con triunfo por 2-0. Las cámaras de seguridad muestran a una empleada llamada Estefanía que se encontraba realizando el arqueo de caja para cerrar el establecimiento cuando un hombre de alrededor de 60 años se acercó con un maletín y sacó un arma para pedirle dinero. El ladrón se terminó llevando cerca de un millón de pesos, correspondientes a la recaudación del día, y Carla, quien reemplazó a la víctima al día siguiente, protestó por la falta de seguridad en la zona.

En diálogo con LN+, la empleada contó que la presencia policial en los alrededores del lugar está muy reducida, y solo existe por las medidas alrededor de la escuela ORT, ubicada en la esquina de Libertador y Quesada: “Nosotros estamos hace dos años y medio acá y de seguridad se ve muy poco. Tenemos seguridad en la esquina, pero la seguridad es de la escuela, del colegio que está acá [la ORT], no es seguridad nuestra. Sí vemos pasar un policía cada tanto, y de noche no hay. Hay muchas cámaras y domos, todo lo que quieran, pero no hay seguridad. Los chicos se van a las 12.30 o 1 de la mañana y no pasa un alma. Si bien es muy concurrida esta zona, de noche no pasa nadie. Y es el miedo de siempre. Nunca nos habían robado, no pensamos que nos iba a pasar, pero nos pasó”.

Además, en base a la situación actual del país y de las ventas del local, que confesaron que pasan por un momento difícil, Carla reconoció que no tienen mucho margen de maniobra: “Con la situación en la que estamos no se puede poner seguridad, porque implica más dinero. Tratamos de cuidarnos con el tema de la plata. Tampoco tenemos la llave para cerrar la caja, nosotros guardamos la plata y después se encarga mi jefe de retirarla. Aparte la mayoría se maneja por aplicaciones. Pero a partir de ahora sí vamos a tener que tomar una medida, porque el miedo ya nos queda, no hay vuelta atrás”.

Por otra parte, la empleada también contó cómo vivió la situación su compañera, que se tomó el día por ese motivo: “Está shockeada, quedó muy mal. Si bien no la amenazó físicamente, al mostrarle el arma ya quedó mal. Hoy hablé con ella, está un poco más tranquila, pero fue un golpe muy fuerte. Ver el arma fue feo. Está un poquito mejor, igual no va a venir a trabajar. Se entiende”.

