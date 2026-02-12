Ocho años en una nación europea, once en los Estados Unidos, cuál es la edad que fijaron los países para imputar a menores

El debate sobre la edad mínima para imputar a un menor por un delito gira en la Argentina alrededor de la propuesta del Gobierno de bajar de 16 a 14 años el límite para que la Justicia pueda intervenir. Hoy hay casos de chicos de 15 años que planificaron mortales embocadas a amigos o que ejecutaron personas al azar por mandato narco y que están fuera del alcance penal. Nunca serán siquiera juzgados por esos homicidios, que no figurarán tampoco como antecedentes penales. En el mundo, la polémica sobre la imputabilidad de niños no tiene un eje común, pero si una certeza: los 16 años que rigen en la Argentina son uno de los límites más altos en el hemisferio occidental, que transita por el promedio de 14 años fijado en Europa, pero muestra puntos extremos, como los ocho años establecidos en Escocia, o directamente la ausencia de un indicador de edad en una proporción importante de los estados norteamericanos.

Al tener un sistema federal, en los Estados Unidos no existe una edad mínima uniforme para la responsabilidad penal, y 22 estados (además del Distrito de Columbia y cuatro territorios bajo administración norteamericana) carecen de ese parámetro. Esos estados se basan en el derecho consuetudinario, lo que significa que técnicamente los niños pequeños pueden ser acusados e incorporados al sistema de justicia juvenil, aunque es poco común según los expertos.

El resto de los estados (28, más un territorio) han establecido una edad mínima de procesamiento en jurisdicción de tribunales de menores. De esos estados, aunque con excepciones, ninguno llega a los 14 años -el estándar a nivel internacional- y la mayoría de ellos (en 16 casos) la establecieron entre los 7 (como el caso de Florida) y los 10 años.

La Ley Federal de Delincuencia Juvenil (FJDA, por sus siglas en inglés) establece la mayoría de edad general en 18 años, cuando un ciudadano es imputable como adulto y no en tribunales de menores. Si bien la edad mínima de responsabilidad penal federal es en la práctica de 11 años, las autoridades federales dan prioridad a los sistemas de justicia juvenil estatales por encima del enjuiciamiento federal, que generalmente solo se produce si los tribunales estatales declinan su jurisdicción.

Los parámetros de edad del sistema de justicia juvenil en Estados Unidos continúan en constante modificación a medida que los legisladores se basan en las investigaciones recientes sobre el desarrollo adolescente.

Europa no tiene en este tema una opinión unificada. En Francia, los menores de 13 años se presumen incapaces de discernimiento, lo que significa que no pueden ser penalmente responsables de sus actos. A partir de los 14, en cambio, existe una presunción simple de discernimiento, pero su responsabilidad penal depende de su capacidad para comprender el alcance de sus actos. Se supone que el discernimiento está plenamente establecido a los 18 años, edad en la que la responsabilidad penal es total.

Por su parte, en Italia el artículo 97 del Código Penal fija la edad de imputabilidad de los menores en Italia en los 14 años.

Ante el fenómeno de la creciente criminalidad juvenil, sin embargo, cada vez que ocurren episodios que involucran a menores de gran repercusión en la opinión pública, hay sectores de extrema derecha (como la Liga de Matteo Salvini) que reclaman que se baje esta edad a los 12 años.

En septiembre de 2023, el gobierno de derecha de Giorgia Meloni aprobó un paquete de medidas para contrarrestar la criminalidad juvenil que endureció las penas contra menores. Bautizado “decreto Caivano” -como la localidad cercana a Nápoles donde dos hermanitas fueron violadas-, este prevé que un menor de 12 años que comete actos de violencia o bullying, pueda ser convocado junto a sus padres y “amonestado” por la policía, que eventualmente puede imponer una multa de hasta 1000 euros por falta de vigilancia.

Días atrás Marta Fascina, la última pareja del fallecido expremier y magnate, Silvio Berlusconi, diputada de Forza Italia, presentó en el Parlamento una propuesta para bajar la imputabilidad de los menores a los 13 años. Según explicó, el texto se inspiraría en las solicitudes en este sentido del ámbito del derecho penal y en la jurisprudencia de otros países occidentales. En Canadá, en efecto, el umbral mínimo de responsabilidad penal es de 12 años, mientras que en el Reino Unido y Nueva Zelanda es de 10.

En el resto de Europa la edad de la responsabilidad penal varía considerablemente de un país a otro. Por ejemplo, es de 8 años en Escocia, 14 años en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, y 18 años en Bélgica. La mayoría de los países europeos han fijado una edad mínima de responsabilidad penal en 14 años, pero existen excepciones según la gravedad de la infracción y las legislaciones nacionales.

Los países que tienen una edad de imputabilidad baja, como Escocia, suelen ser objeto de debates sobre la adecuación de esta edad con la madurez real de los menores. En la práctica, aunque un menor pueda ser reconocido responsable, las sanciones generalmente se adaptan a su edad y buscan más la reinserción que la represión.

En los países de nuestra región rige un sistema similar al argentino al tener separado los sistemas penales de mayores y de menores, pero en la mayoría de los estados vecinos la responsabilidad de niños frente a delitos tiene un límite más bajo que en nuestro país. Por ejemplo, a las 12 años un chico ya puede quedar en manos de la Justicia en Brasil y con 13 se enfrentará a decisiones de magistrados en Uruguay. En tanto, Bolivia, Chile y Paraguay tienen un régimen penal juvenil que rige desde los 14 años y en Ecuador la responsabilidad de los chicos empieza a las 12.

Con información de los corresponsales Guillermo Idiart (EE.UU), Elisabetta Piqué (Italia) y Luisa Corradini (Francia)