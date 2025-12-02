Operativo en Palermo: rescataron a un hombre que intentaba tirarse desde el Puente Pacífico

La Policía de la Ciudad rescató a un hombre que intentaba tirarse desde el Puente Pacífico, en el barrio de Palermo. El operativo incluyó cortes totales de tránsito y la intervención de bomberos y un grupo especial de rescate. Según indicó SAME a LA NACION, el hombre se encontraba cursando un "brote psicótico" y fue trasladado al hospital Rivadavia.

El episodio ocurrió este lunes por la noche en la estructura ferroviaria ubicada sobre las avenidas Santa Fe y Juan B. Justo, en la zona de la estación Palermo del tren San Martín. La presencia del hombre en la parte superior del puente y sus movimientos sobre un borde de la estructura obligaron a una respuesta de los equipos de emergencia.

Los videos grabados por las personas que pasaban por la zona muestran los peligrosos movimientos que el hombre hacía en el borde del puente

Como medida preventiva, los bomberos colocaron un colchón de salvamento en la calle ante la posibilidad de una caída. Mientras un grupo de agentes trabajó desde la vía pública y otra parte de los efectivos subió a las vías del tren, dispuesto a abordar al hombre desde atrás.

Finalmente los rescatistas del Grupo Especial de Rescate (GER) de Saavedra lograron reducirlo, el hombre fue descendido de la estructura y asistido en el lugar antes de ser trasladado en ambulancia. Tras su derivación, las autoridades iniciaron la reapertura progresiva del tránsito para normalizar la circulación en uno de los cruces más transitados del corredor norte porteño.

Separados en dos grupos, uno por adelante y otro por atrás, los agentes de rescaten lograron reducir al hombre

La situación quedó registrada en videos filmados por numerosos transeúntes que transitaban por la zona, debieron detenerse por el operativo desplegado y compartieron las imágenes a redes sociales.

El operativo había obligó a cortar la circulación en ambas avenidas, incluido el Metrobus, y afectó el recorrido de las líneas de colectivos 166, 60, 29 y 31.

El operativo desplegado generó complicaciones en el tránsito de la zona

Puente Pacífico: otra situación de tensión en el paso ferroviario

Hace algunas meses se dio una situación similar en el mismo lugar de Palermo. En esa ocasión, que tuvo lugar en julio de este año, un hombre y una mujer cayeron a la calle desde el puente Pacífico.

Un hombre y una mujer cayeron desde el Puente Pacífico Prensa SAME

Según informaron fuentes policiales consultadas por LA NACION, el hecho ocurrió alrededor de las 9.30, cuando testigos alertaron a los Bomberos y efectivos policiales que dos personas habían caído desde la altura.

Al llegar al lugar, el personal de emergencias encontró a las personas tendidas sobre la avenida Santa Fe con múltiples lesiones. Las víctimas, de entre 30 y 35 años, fueron asistidas en el lugar por ambulancias del SAME y luego trasladadas al Hospital Fernández con diagnóstico de politraumatismos.