Hay alerta amarilla por tormentas para este martes 2 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posible caída de granizo y fuertes ráfagas; en CABA la máxima será de 27°C

Alerta por el pronóstico en dos provincias del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 2 de diciembre. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá dos provincias afectadas por fenómenos que pueden incluir precipitaciones intensas, ráfagas y actividad eléctrica. Este nivel de advertencia indica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El SMN precisó que la alerta amarilla por tormentas rige para el este de Jujuy y el este de Salta. En toda esa zona se prevén tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán provocar lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora de manera localizada. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 2 de diciembre
Las recomendaciones oficiales ante este tipo de alerta incluyen evitar actividades al aire libre, permanecer atentos ante la posible caída de granizo y no refugiarse cerca de árboles o postes de energía eléctrica que puedan colapsar por la fuerza del viento. También se aconseja retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, minimizar la exposición en zonas abiertas para reducir el riesgo asociado a los rayos y mantenerse informado por las autoridades locales. El organismo recuerda la importancia de tener una mochila de emergencias con linterna, documentos, teléfono y radio.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada parcialmente nublada durante todo el martes, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 27°C. Para el miércoles se prevé una disminución gradual de la nubosidad, mientras que entre el jueves y el viernes la temperatura ascenderá hasta superar la barrera de los 30°C.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires
En tanto, en la provincia de Buenos Aires se anticipa un día estable, también con cielo parcialmente nublado, y temperaturas entre 15°C y 23°C. Desde el miércoles hasta el viernes se esperan marcas térmicas más altas y condiciones estables en gran parte del territorio bonaerense.

En el resto del país, se prevén 28°C de máxima y 16°C de mínima en Córdoba; 23°C y 19°C en Tucumán; 28°C y 21°C en Santa Fe; 28°C y 21°C en Entre Ríos; 24°C y 19°C en Jujuy; y 23°C y 18°C en Salta. También se esperan 30°C y 20°C en Misiones; 30°C y 20°C en La Rioja; 30°C y 24°C en Santiago del Estero; 30°C y 16°C en San Luis; 26°C y 17°C en San Juan; y 28°C y 16°C en Mendoza.

En la Patagonia, el SMN anticipa 26°C de máxima y 18°C de mínima en Río Negro; 27°C y 18°C en Chubut; y 18°C y 8°C en Santa Cruz, donde se mantendrán condiciones más frías en comparación con el resto del territorio nacional.

