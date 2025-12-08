Pasaron 11 comisarías sin ser vistos: el escándalo detrás del convoy narco de las 88 toneladas

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay interceptaron un cargamento de 88.991 kilogramos de cannabis prensado en Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. La fuerza especial ejecutó la maniobra en coordinación con el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público local bajo la denominada “Operación Umbral”. El procedimiento culminó con un enfrentamiento armado, la incautación de una flota completa de transporte y la detención de cinco personas.

El hallazgo del convoy de 19 vehículos que trasladaba casi 90 toneladas de marihuana

La columna de 19 vehículos transitó más de 120 kilómetros sin alertas de seguridad y el grupo cruzó zonas bajo jurisdicción de 11 comisarías distintas antes de la intervención final.

Parte de la flota de 19 vehículos retenida por la Senad en Canindeyú SENAD

El tiroteo se desató cuando los efectivos de inteligencia cortaron el paso del convoy. Un integrante de la organización criminal murió en el lugar y otro resultó herido, mientras que las autoridades secuestraron la totalidad de los vehículos utilizados para el traslado. El valor de la mercancía supera los 13,3 millones de dólares en el mercado brasileño.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, cuestionó la falta de reacción policial ante el desplazamiento de los camiones y camionetas: “Los autos estaban cargados a tope y circularon campantemente en caravana”, afirmó el funcionario y sugirió una posible connivencia de los uniformados encargados del control vial. Los agentes de la zona “o reciben pagos o, como mínimo, estaban durmiendo en vez de estar trabajando”.

Los vehículos transportaban los paquetes de droga hasta en el interior de las cabinas

Rachid definió el resultado de la operación como “un duro impacto para la logística criminal que utiliza el territorio paraguayo como ruta de tránsito”. El ministro atribuyó el éxito del procedimiento al “trabajo de inteligencia estratégica desarrollado por la institución y la coordinación interinstitucional”.

Hallazgos que comprometen a la cúpula policial

La tensión entre organismos estatales aumentó tras el hallazgo de documentos personales del comisario Osvaldo Andino, director de Investigaciones de la Policía Nacional, en un área de fuga. El jefe policial alegó la pérdida de sus papeles mientras brindaba asistencia a los agentes en el lugar de los hechos. Rachid desmintió esa versión de forma tajante: “Ningún policía participó del procedimiento”. El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, respaldó a Andino y ordenó el relevo de los efectivos de las dependencias apostadas en el trayecto para el inicio de una investigación de Asuntos Internos.

Cifras y logística del negocio narco

Paraguay mantiene su posición como principal productor de marihuana de Sudamérica. La Senad reporta 21.000 hectáreas de cultivo anuales. Estimaciones independientes elevan esa cifra y calculan una producción real superior a las 30.000 toneladas. Grupos criminales de origen brasileño, como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC), adquirieron tierras y estancias para controlar la cadena de suministro. El uso de semillas transgénicas permite hasta cuatro ciclos de cosecha por año en zonas como Kambá Rembé.

El World Drug Report de las Naciones Unidas indica que el 77% de la producción se dirige a Brasil, el 20% se distribuye entre Argentina y Bolivia, y apenas el 4% permanece en territorio paraguayo para consumo local

El cargamento histórico de casi 90 toneladas tenía como destino el mercado brasileño SENAD

El precio del kilo varía drásticamente según la ubicación geográfica. El producto cuesta 6 dólares en la plantación, sube a 1200 dólares en suelo brasileño y alcanza los 2500 dólares si el destino final es Chile. La frontera seca entre Brasil y Paraguay, específicamente en el eje de Pedro Juan Caballero y Punta Porá, funciona como el centro de operaciones para estas transacciones y el despegue de avionetas hacia la Argentina.

El volumen decomisado supera el récord anterior de 57.850 kilos registrado el 23 de diciembre de 2024 en la colonia Marangatu. La industria ilegal genera movimientos cercanos a los 800 millones de dólares anuales. En el plano legislativo, el Senado paraguayo debate una reforma para legalizar el uso adulto de la sustancia en marzo de 2025. Marcelo Demp, presidente de la Cámara de Cannabis Industrial, proyecta beneficios económicos para las familias campesinas con la posible regulación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Germán de los Santos.