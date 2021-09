Policías y gestores de narcos: detienen a otro sospechoso por intentar liberar zonas para vender drogas

La investigación judicial que puso al descubierto cómo el oficial subayudante Braian Villa de la policía bonaerense ofrecía dinero a cambio de liberar zonas para que narcos de la zona norte pudieran vender estupefacientes sin inconvenientes sumó un nuevo capítulo: en las últimas horas fue detenido un nuevo sospechoso, también integrante de la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales. Se trata del también oficial subayudante Jorge Vega, nacido en 1993 y que hasta su detención prestaba servicio en la Policía Local de Morón, según dijeron los informantes consultados.

Vega, según se desprende del expediente judicial, está acusado de haber colaborado para que “Villa pudiera ofrecer dinero a personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de San Fernando a cambio de dar cobertura a dos puestos de venta de drogas”.

Villa fue el primer detenido de la causa que se instruye en la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas de San Fernando, a cargo del fiscal Eduardo Rodríguez. Hasta caer preso cumplía funciones en la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la policía bonaerense. Ahora está tras las rejas imputado de cohecho.

“Villa no solo ofreció 80.000 pesos semanales (40.000 por cada puesto de venta de droga) a autoridades policiales de San Fernando, también intentó negociar una zona liberada para narcos de la villa Melo, en Vicente López por el que estaba dispuesto a pagar $40.000 cada siete días”, sostuvo una calificada fuente judicial.

Vega, explicaron las fuentes consultadas, fue el nexo entre Villa y los uniformados de San Fernando (que no aceptaron el ofrecimiento espurio). Había trabajado en la comisaría 4a. de ese distrito.

El oficial Braian Villa fue arrestado por ofrecer dinero a policías a cambio de obstaculizar investigaciones contra bandas narco

Según el expediente, Vega conocía a un oficial inspector que cumplía funciones en San Fernando y lo contacto con Villa. Hubo una reunión en una estación de servicios sobre la ruta 202.

En ese encuentro, que se llevó a cabo el 10 del mes pasado, pocos minutos después de las 19, Villa ofreció el dinero. Hubo un segundo ofrecimiento el 31 de agosto último en la Sub DDI de San Fernando.

“Vega estuvo presente en el preciso momento en que Villa le ofreció dinero al oficial inspector [en la estación de servicio]. Se le endilga al aquí encausado haber cometido una falta total de las obligaciones a su cargo al dejar de promover la persecución y la represión de personas delincuentes dedicados a la venta de drogas al por menor ya que, con su presencia, deliberadamente consintió el accionar ilegal de su colega[por Villa] en la función policial”, sostuvo el fiscal Rodríguez al solicitar ante el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli la detención del segundo sospechoso.

En su declaración indagatoria, Vega, según fuentes judiciales, reconoció que contactó a Villa con policías de San Fernando, pero afirmó que no sabía el motivo de la reunión y que no se había retirado de la estación de servicio porque no había ido en auto y debía esperar a su compañero para regresar a su casa.

El inicio de la causa

La investigación comenzó en enero pasado cuando una persona que prefirió no dar a conocer su identidad denunció que “un policía de apellido Villa trabajaba para bandas narco e intentaba que estos grupos criminales tuvieran zonas liberadas”.

Durante los meses que duró la investigación hubo escuchas telefónicas y tareas investigativas de campo.

Según fuentes con acceso al expediente, el 31 de agosto pasado, a las 16.30, Villa se presentó en la Sub DDI de San Fernando e hizo la oferta concreta a un jefe policial.

Villa fue detenido una semana después en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro donde había llegado desde La Plata para colaborar en un procedimiento.

“El dinero que ofrecía era a cambio de cobertura policial de dos puestos de venta de drogas: uno situado en el barrio San Francisco y otro en la localidad de Virreyes. Lo que pretendía Villa era que no se hicieran allanamientos”, agregaron los informantes.