Dilant Vilera, médica generalista venezolana, de 27 años, ya está lista para desembarcar en un hospital provincial.

MENDOZA.- La compleja situación sanitaria en tierra cuyana, con más del 90% de ocupación de las camas de terapia intensiva, motivó a las autoridades a acelerar los trámites para ampliar la planta de personal médico de las diversas especialidades. Por tal motivo, en medio de la emergencia y la escasez de recurso humano, el Ministerio de Salud local decidió comenzar a otorgar "matrículas provisorias" a médicos extranjeros.

Quienes ganan terreno e impulsaron la medida son los profesionales venezolanos, por lo que se espera que en los próximos días, en una primera instancia, una veintena de ellos pueda desembarcar en los hospitales de la provincia del oeste argentino.

"Esta medida ayuda a fortalecer el recurso humano en los equipos de salud en esta época de pandemia, donde este recurso es de gran valor, aportando soluciones y fortaleciendo el equipo sanitario", indicó la ministra de Salud, Ana María Nadal.

De esta manera, la Resolución 1941 permite a todos los profesionales extranjeros obtener una habilitación temporaria, por 18 meses, mientras logren obtener la validación definitiva del Ministerio de Educación de Nación.

Desde la cartera de Salud, Desarrollo Social y Deportes, recalcaron que esta medida "permitirá a la provincia contar con más recurso humano disponible en los equipos sanitarios, tan necesario en el marco de pandemia por el Covid-19", luego de un pedido formal que hicieron los encargados de la Asociación Venezolana VenCuyo.

"Un cambio total"

"Es un privilegio y orgullo ser parte del sistema de salud argentino; sólo esperamos que nos asignen los hospitales donde trabajaremos. Definitivamente, contamos con toda la capacidad y el profesionalismo. Me siento preparada y con ganas de trabajar", expresó a LA NACION Dilant Vilera (27), médica generalista venezolana, quien arribó a fines del 2019 a esta provincia junto a su pareja.

"Estaba trabajando de todo, fui moza en un restaurante. Esto ha sido un cambio total. Hemos tenido gran receptividad en Mendoza y pensamos establecernos aquí", añadió la joven profesional. "Es una verdadera alegría tener el permiso legal para convalidar nuestro título, con una habilitación provisoria por 18 meses, aunque nuestro trámite sigue y luego tendremos que rendir", destacó Vilera.

"Es un gran logro no sólo para los venezolanos sino para todos los extranjeros profesionales. No es que se obvien pasos que corresponden. Mientras sigue la gestión en Nación, la persona ya puede ir ejerciendo. Estamos ante una emergencia y por qué no dar apoyo. Si tienes un enfermero que puede ser de utilidad, ¿por qué va a seguir trabajando como chofer?", indicó Lenin Sánchez, coordinador de VenCuyo y médico terapista, que se reparte sus días en dos clínicas de Mendoza, en medio de una situación límite, que ya reporta casi 14.000 infectados y 176 muertos.

Tal como contó LA NACION, este proceso de incorporación de profesionales extranjeros viene aceitándose en los últimos años, con la habilitación de médicos durante la anterior gestión, enfocados en acelerar los tiempos de reválida de los títulos a través del Ministerio de Educación de Nación.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza se realizaban los trámites pertinentes y se los enviaba a Nación, encargada de realizar la reválida. Así, una vez realizado este trámite regresaba a tierra cuyana y se concretaba la matriculación profesional. Sin embargo, por razones de la pandemia COVID-19 algunos de estos trámites se frenaron, por lo que el Ministerio resolvió ahora que los extranjeros puedan acreditar el título. En este sentido, una vez que el departamento de Matriculaciones comprueba que el título es veraz, se le otorga una matriculación provisoria por unos meses hasta que el trámite de convalidación se resuelva en el Ministerio de Educación de Nación.

Mendoza cuenta con 13.808 casos positivos confirmados. Son 61 casos importados -gente que ha llegado de otros países-, 9307 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de Covid-19, 320 por casos confirmados por nexo clínico epidemiológico y 4120 en investigación epidemiológica. También, la provincia tiene 5705 personas recuperadas y 176 fallecimientos por COVID-19.