La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso el jueves la inhabilitación de la licencia de conducir de Agustina, la joven de 23 años que fue noticia por una agresión en Villa del Parque. La decisión del organismo se fundamenta en la difusión de videos donde la mujer conduce de manera imprudente a alta velocidad, una conducta que generó denuncias de distintos usuarios.

Por qué le suspendieron la licencia a la joven agredida por un jubilado en Villa Crespo

La suspensión de la licencia se originó a partir de filmaciones que la propia joven publicó en sus redes sociales. En las grabaciones, Agustina se muestra al frente de su vehículo a más de 150 kilómetros por hora y sin sostener el volante con las manos. Estas imágenes motivaron que diferentes personas enviaran denuncias a la ANSV, que procedió a identificar a la conductora.

La ANSV basó su decisión de suspender la licencia de Agustina en videos donde se la ve conduciendo a alta velocidad y sin manos al volante

El organismo vial comunicó la medida el jueves a través de su cuenta oficial en la red social X. En el texto, la agencia explicó que tomó la decisión de pedir la inhabilitación del registro por poner en riesgo a terceros. El comunicado también precisó que el automóvil que utilizaba la joven carecía de patente trasera, lo que representa otra infracción.

La ANSV aclaró que la medida no tiene ninguna relación con el episodio de violencia que ella sufrió. El texto oficial señaló: “Ahora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y evaluada para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles”. La entidad también remarcó que el hecho se suma a otros casos donde la imprudencia al volante se exhibe en redes sociales.

El vehículo involucrado en los videos no tenía la patente trasera, otra infracción detectada

Cómo fue el ataque que sufrió en Villa del Parque

Días antes de la sanción vial, Agustina denunció un violento ataque por parte de un vecino de 80 años. El incidente ocurrió el miércoles sobre la calle Terrada, donde ambos residen. La joven relató que el hombre reaccionó de forma agresiva cuando ella estacionó su vehículo frente a la vivienda de él.

“Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar”, contó la joven el jueves en diálogo con LN+. La discusión verbal escaló rápidamente. Según su testimonio, el hombre la golpeó en el rostro mientras ella intentaba mantener la distancia.

A las trompadas, un jubilado atacó a una joven en Villa del Parque

“Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. Entre los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera”, detalló sobre la agresión. El enfrentamiento generó un disturbio que requirió la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad.

La denuncia y el botón antipánico

Los agentes policiales permanecieron en el lugar durante varias horas. Agustina contó que los efectivos no podían retirar al hombre de su casa. Fuentes policiales indicaron a LA NACION que el jubilado presentaba un cuadro de nerviosismo extremo y padecía depresión. Por este motivo, fue trasladado a un hospital antes de su detención formal.

Así fue el ataque de un jubilado a una joven en Villa del Parque

La joven permaneció hasta las 3.30 de la madrugada en la Comisaría 11A, donde radicó la denuncia. En la seccional policial, le informaron sobre la entrega de un botón antipánico y la derivación a una médica legista para constatar las lesiones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.