Le suspendieron la licencia de conducir a la joven agredida por un jubilado en Villa del Parque

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso la inhabilitación de la licencia de conducir de Agustina, la joven de 23 años que días atrás fue agredida por un jubilado en el barrio porteño de Villa del Parque, tras la difusión de videos donde se muestra conduciendo de manera “imprudente”. En las grabaciones —publicadas por ella misma en sus redes sociales— aparece al frente de su vehículo, a más de 150 kilómetros por hora y sin sostener el volante con las manos, lo que generó denuncias de distintos usuarios y derivó en la decisión del organismo.

“Fin al espectáculo de la imprudencia: una conductora que fue noticia hoy en Villa del Parque (CABA) por otro caso, será suspendida luego de conocerse videos en sus redes sociales donde se filmaba mientras manejaba a más de 150 km/h”, informó la ANSV el jueves en su cuenta oficial de X. Y agregó: “Luego de varias denuncias que diferentes usuarios enviaron a la ANSV, el organismo identificó a la conductora y tomó la decisión de pedir la inhabilitación de la Licencia de Conducir por poner en riesgo a terceros”.

El comunicado también precisó que el vehículo que utilizaba la joven carecía de patente trasera, lo que constituye otra infracción. “Ahora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y evaluada para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles. En tiempos de contenido y viralización en redes, el hecho se suma a otros en los que la imprudencia se convierte en show”, añadió el texto oficial. Por último, la agencia aclaró que “la medida no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió, sino con las imágenes que exhiben su conducta peligrosa al volante”.

El ataque de un jubilado

Agustina había sido noticia el miércoles pasado, cuando denunció haber sido golpeada por un hombre de 80 años que reaccionó de manera violenta al verla estacionar frente a su vivienda. El incidente, registrado en varios videos, ocurrió sobre la calle Terrada, donde ambos viven.

“Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar”, relató el jueves la joven en diálogo con LN+.

La discusión se tornó violenta en pocos segundos. Según su testimonio, cuando intentó mantener distancia, el hombre la golpeó en el rostro. “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. Entre los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera”, contó.

El enfrentamiento provocó tal disturbio que debieron intervenir efectivos de la Policía de la Ciudad, que permanecieron en el lugar durante varias horas. “La Policía vino enseguida, pero no podían sacarlo de la casa”, contó Agustina; por su parte los agentes constataron que el jubilado presentaba un cuadro de nerviosismo extremo y que padecía depresión, por lo que fue trasladado a un hospital antes de quedar formalmente detenido.

Según señalaron fuentes policiales a LA NACION, la joven permaneció hasta las 3.30 de la madrugada en la Comisaría 11A, donde radicó la denuncia. Allí le notificaron la entrega de un botón antipánico y que iba a ser atendida por una médica legista.

“Después llegó la orden del fiscal para detenerlo. Cuando se fue con la ambulancia, lo siguió un patrullero y después vinieron a buscarme a mí para llevarme a hacer la denuncia. Me derivaron para darme un botón antipánico y la médica legista me mandó a hacer una placa”, explicó a LN+.