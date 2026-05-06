Preocupación en un pueblo de Misiones por las incursiones de un ladrón que roba ropa interior femenina

Un inquietante episodio generó sorpresa y preocupación entre los vecinos de San Pedro, Misiones, donde un hombre ingresó en una vivienda y robó piezas de ropa interior femenina que se encontraban colgadas de una soga en un patio.

No se trataría de un caso aislado. Tras la viralización de un video del hecho, vecinos de la zona reportaron episodios similares, aparentemente con el mismo autor, bautizado como “el roba tangas”.

Según relataron habitantes del lugar, el hecho ocurrió en las últimas horas, cuando el sospechoso accedió a los fondos de una casa sin que los dueños lo advirtieran sino hasta que, con el hurto consumado, pudieron verlo en el registro de una cámara de seguridad.

Tal como se advierte en el video, el ladrón de tangas actuó con rapidez y aparente conocimiento de los movimientos del lugar: se dirigió directamente hacia la soga donde había ropa tendida, tomó varias prendas íntimas femeninas y se retiró sin generar ruidos que alertaran a los ocupantes.

La maniobra fue tan veloz que el autor logró escapar sin ser identificado. No obstante, algunos vecinos indicaron haber visto a una persona merodeando la zona poco antes del golpe, lo que abre la posibilidad de que haya existido una inteligencia previa a la concreción del hecho.

Aún se desconoce la motivación del ladrón, aunque todo parece indicar que se trataría de un fetichista.

Terror por el "hurta tangas"

La situación no tardó en viralizarse a través de redes sociales y grupos de mensajería del barrio, donde comenzaron a circular advertencias y relatos de situaciones similares.

En ese contexto, el sospechoso fue apodado como el “hurta tangas”, una denominación que rápidamente trascendió el ámbito vecinal y fue replicada por medios locales, aportando un tono llamativo a un episodio que, sin embargo, genera preocupación.

El episodio renovó los cuestionamientos de los vecinos por la inseguridad en zonas residenciales. En esa línea, varios residentes coincidieron en que el foco no está puesto en el robo en sí, sino en la facilidad con la que el intruso accedió al patio de la vivienda.

No se descarta que el mismo individuo haya protagonizado otros episodios de características similares en la zona, aunque hasta el momento no hay denuncias formales que lo confirmen.

Mientras tanto, crece la inquietud en el barrio donde ocurrió el ataque del “roba tangas”. Varios vecinos decidieron reforzar medidas de prevención, como asegurar accesos, mejorar la iluminación de los patios y mantenerse en alerta ante cualquier movimiento extraño. También se incrementó la comunicación entre residentes para advertir situaciones sospechosas en tiempo real.