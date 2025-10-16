Qué dijo el abogado que rechazó defender a Pablo Laurta, el doble femicida

El abogado José Manuel Fiz Chapero reveló los detalles del contacto que mantuvo con Pablo Laurta meses antes de que este cometiera el doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba. El letrado, quien desistió de representar al acusado, expuso la estrategia que Laurta intentó para perjudicar a las víctimas y ofreció su perspectiva sobre el estado mental del imputado, quien ahora enfrenta cargos por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Qué reveló el letrado sobre su contacto con Laurta

El abogado penalista José Manuel Fiz Chapero relató este miércoles que Pablo Laurta lo contactó entre mayo y junio. “Laurta me dijo que había radicado una denuncia penal contra su exsuegra y su expareja, porque supuestamente peligraba la integridad sexual de su hijo Pedro”, detalló en una entrevista con LN+.

Pablo Laurta está acusado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio

A partir de esa premisa, el femicida construyó un relato inverosímil para el abogado. “Me relató una historia de supuestos abusos”, explicó Fiz Chapero, quien de inmediato desconfió de la versión. “Los psicópatas tienen eso: cuando te mienten una vez, te mienten tres”, sentenció.

La farsa quedó expuesta cuando el abogado le solicitó información concreta para avanzar con el supuesto caso. “Cuando me terminó de contar la historia, le pregunté qué tenía que ver todo eso con la imposibilidad de ver a su hijo. Entonces le pedí el número del expediente de esa supuesta denuncia, pero nunca me la dio. Era todo falso", subrayó Fiz Chapero. El vínculo profesional se cortó poco después por un desacuerdo en los honorarios.

"Es absolutamente imputable", afirmó el letrado José Manuel Fiz Chapero sobre la condición mental de Laurta Policía de Entre Ríos

“Es absolutamente imputable”

Desde su perspectiva legal, Fiz Chapero fue contundente sobre la condición mental de Laurta y descartó cualquier atenuante. “Es absolutamente imputable”, afirmó y sugirió que el comportamiento del acusado responde a una estrategia deliberada. “Ojo con decir que tiene doble personalidad, porque lo que está haciendo es hacerse pasar por loco”, advirtió el abogado.

Las recientes declaraciones del femicida, quien al ser trasladado gritó que “todo fue por justicia” y que una de sus víctimas era “un mártir”, reforzarían esta hipótesis. Fiz Chapero también planteó una duda sobre la ejecución del crimen y recomendó a los investigadores que no descarten la participación de terceros. “No debería descartarse la posibilidad de que haya actuado con un cómplice”, opinó.

El vínculo con el grupo Varones Unidos

El abogado también contó que, sin su consentimiento, Laurta lo incluyó en un grupo de WhatsApp vinculado a la organización Varones Unidos, una comunidad digital de hombres que cuestionan las políticas de género. Fiz Chapero calificó a sus integrantes como “una manga de facinerosos espantosos” y aclaró que se retiró del grupo de manera inmediata.

Esta organización publicó un comunicado después del doble femicidio en el que intentó justificar el accionar de Laurta. María Emilia Sesin, secretaria de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, calificó la publicación como “algo inédito” durante su participación en LN+.

Laurta era integrante de la comunidad digital Varones Unidos, que cuestiona las políticas de género Redes

Cómo fue el femicidio

Pablo Rodríguez Laurta, de nacionalidad uruguaya, asesinó a su expareja, Luna Giardina, de 26 años, y a la madre de esta, Mariel Zamudio, de 54 años, en el barrio Villa Serrana de Córdoba. Tras el crimen, huyó con el hijo que tenía en común con Luna, Pedro, de cinco años. Su plan era cruzar a Uruguay, pero las autoridades lo arrestaron en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Las pesquisas revelaron una planificación detallada. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, informó que Laurta se alojó en Concordia días antes del hecho con un DNI falso. Allí contrató a Martín Sebastián Palacio, un chofer de Uber, para que lo trasladara a Córdoba por un millón y medio de pesos. El cuerpo del remisero fue hallado posteriormente en Puerto Yeruá. Laurta, acusado de doble femicidio y secuestro, permanece detenido en la cárcel de Bouwer, donde será sometido a pericias psiquiátricas.

