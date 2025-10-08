Qué dijo la madre de Morena, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

Sabrina Mara del Castillo, la madre de Morena Verdi, una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, declaró este martes ante el fiscal Adrián Arribas. En su testimonio, la mujer solicitó protección federal, identificó a un nuevo sospechoso en un video clave y aportó detalles sobre presuntas disputas por narcotráfico vinculadas al caso. Del Castillo se presentó como testigo en la causa que investiga los homicidios de su hija, de Lara Gutiérrez y de Brenda del Castillo.

El testimonio completo de Sabrina del Castillo

Sabrina Mara del Castillo, de 43 años, inició su declaración testimonial ante el fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, con un pedido formal: solicitó “una consigna policial de índole federal” para la custodia de su casa y de los domicilios de sus padres. La mujer fundamentó su requerimiento en las “numerosas amenazas” que afirma recibir desde el hallazgo de los cuerpos de las tres adolescentes.

La testigo identificó a uno de los acompañantes de Lara Gutiérrez como "Gordo Dylan" Nicolás Suárez

Uno de los puntos centrales de su testimonio se enfocó en un video, ya incorporado al expediente, que muestra a Lara Gutiérrez, de 15 años, en el barrio porteño de Flores. La filmación, del 6 de septiembre, registra a la joven mientras camina por la avenida Rivadavia al 7100.

En las imágenes aparece junto a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J y señalado como el presunto autor intelectual del crimen. Del Castillo aportó un dato nuevo sobre la identidad de otro de los acompañantes.

“Me dijeron que a una de las personas la conocen como Gordo Dylan”, afirmó la testigo. Según la información que recogió, este individuo viviría en la localidad de Claypole, en el partido de Almirante Brown. La otra persona que se observa en la grabación es una amiga de Lara.

Triple crimen: el video completo que muestra a Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos

La hipótesis del “narco femicidio”

Del Castillo manifestó su convicción de que el hecho se trató de un “narco femicidio”. Basó su hipótesis en una lesión específica que presentaba una de las víctimas. Afirmó que Lara Gutiérrez tenía los dedos de las manos cortados. Según sus propias averiguaciones, esa mutilación representa una “modalidad narco cuando se toca algo que no se debía tocar”.

En su relato, la mujer describió un contexto de violencia territorial por el control de la venta de drogas en la zona de los monoblocks de Ciudad Evita, en La Tablada. Detalló que un grupo conocido como “los bolivianos del 19″ fue desplazado por una banda integrada por ciudadanos peruanos. Agregó que una nueva generación está ahora a cargo del negocio ilícito en el barrio.

La mujer solicitó "una consigna policial de índole federal" para proteger a su familia CARLOS MANDUJANO - AFPTV

Sobre las intimidaciones, la madre de Morena compartió un mensaje que le hicieron llegar a través de comentarios en el barrio: “Si no para esto también van a ir por Hanna”. Hanna es su otra hija. La mujer interpreta que la amenaza es una represalia por su búsqueda de justicia y verdad sobre el asesinato de Morena.

La pista del ‘Loco David’ y las conexiones en la causa

Otro nombre que surgió durante la declaración fue el de un sujeto con el apodo de “Loco David”. Del Castillo sostuvo que esta persona habría estado en la fiesta a la que asistieron las tres víctimas la noche del 19 de septiembre, fecha de su desaparición. Añadió que el Loco David manejaría el tráfico de drogas en el barrio Las Antenas, en Lomas del Mirador, y en la villa Palito, en San Justo.

Este apodo ya figuraba en la investigación. Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los sospechosos detenidos por el triple crimen, lo mencionó en su declaración indagatoria.

El apodo "Loco David" fue mencionado como presente en la fiesta donde vieron a las jóvenes por última vez Policía boanerense

Sotacuro Lázaro relató que la madrugada del 20 de septiembre fue a buscar al Loco David, también conocido como “Tartamudo”. Lo trasladó en su auto desde Florencio Varela hasta la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. El detenido aseguró que, al subir al vehículo, Loco David estaba mojado y cubierto de barro.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.